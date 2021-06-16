Обереги для дома: куда повесить и как сделать своими руками

Вадим Карасев

Обереги для дома нужны всем, ведь дом — это священное место для каждого из нас. Там нас ждет покой, умиротворение, там восстанавливается наша энергетика. Эксперты рассказали, какие обереги и для чего нужны, а также как их можно сделать.

Помните о том, что лучший способ противостоять проблемам внутри семьи — это поддерживать дом в чистоте. Старайтесь делать уборку по правилам фэн-шуй и избавляться от вещей, которые крадут энергию. Этого уже будет достаточно, чтобы обойти стороной большинство препятствий и проблем.

Оберег из лаврового листа

Оберег из лавровых листьев делается очень просто. Их необходимо высушить или купить уже сушеные листья. Берем семь штук и читаем над ними заговор: «На удачу, на защиту, на любовь и на успех, чтобы в жизни не было помех».

Возьмите иголку с ниткой и просто соедините листья вместе. Далее повесьте оберег из семи листьев лаврушки прямо над входной дверью в ваш дом, причем так, чтобы каждый листик находился на равном расстоянии от других. Считается, что такой оберег отлично отгоняет любое зло, приносит в дом счастье и тепло.

Ловец снов

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о том, как его можно сделать своими руками. Это не сложно, но потребует некоторого времени. Главное — это помнить, что ловец снов должен изготавливаться с любовью.

После того, как он будет готов, выберите ему подходящее место в доме. Чаще всего эксперты советуют вешать этот оберег над головой в спальне. Закрепите его над кроватью, чтобы он охранял ваши сны и отпугивал нечисть. Также вы можете повесить его у окна, в середине комнаты или просто на любую стену. Желательно, чтобы на этот оберег падали прямые солнечные лучи, так как они способствуют его периодическому очищению.

Подкова

Найти настоящую подкову — большая удача. Можно купить ее муляж и заговорить его на оберег и удачу при помощи того же заговора, который отмечен выше: «На удачу, на защиту, на любовь и на успех, чтобы в жизни не было помех».

Можно даже нарисовать подкову самим и вырезать ее из бумаги. Такой оберег для дома тоже будет иметь силу. Особые умельцы могут сделать подкову из дерева или выплавить из металла. Такой вариант оберега будет еще более полезным.

Важно лишь помнить о том, как правильно вешать подкову на удачу или на защиту. Концами вниз подкова вешается на защиту дома. Концами вверх — на удачу. Вешать ее можно напротив входной двери или прямо над ней — на ваше усмотрение.

Корзинка или мешочек с травами

Сначала соберите и высушите магические защитные травы. Для оберега вам понадобятся:

крапива;зверобой;полынь;гвоздика;мята;ромашка.

После этого нужно самостоятельно связать или купить мешочек из хлопка или шерсти. Туда кладем травы и вешаем их над входной дверью. Можно положить его рядом, но так, чтобы никто его не трогал. Получится сильнейший оберег от болезней, ссор и недобрых людей.

Чесночный оберег

Зубчики чеснока помогут усилить энергетику дома, а также поставить защиту от злых духов и потусторонних сущностей, врагов и недоброжелателей, зла и обиды.

Чтобы сделать оберег из чеснока, можно положить несколько зубчиков в мешочек из натурального природного материала: хлопка, шерсти или кожи. Очень важно добавить туда щепотку соли. Второй вариант — связать их вместе, как в случае с лавровыми листами. Можно обойтись всего тремя зубчиками. Вешать такой оберег нужно перед входной дверью.