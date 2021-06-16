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Около 5 тысяч детей из Ингушетии отдохнут летом в оздоровительных лагерях

Около 5 тысяч детей из Ингушетии отдохнут летом в оздоровительных лагерях

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что около 5 тысяч детей из республики отдохнут летом в оздоровительных лагерях, информирует ТАСС.

Об этом он заявил во время послания Народному собранию региона.

«Инфраструктура сферы летнего отдыха и оздоровления детей в республике представлена четырьмя летними лагерями. В текущем году планируется охватить отдыхом 4700 детей. Необходимо максимально улучшить материально-техническую базу наших детских лагерей отдыха. Отдельное место в структуре детских лагерей надо отвести летнему лагерю отдыха «Магас», расположенному в крымском курортном поселке Заозерное на берегу Черного моря», – отметил Махмуд-Али Калиматов.

Глава республики также поручил Министерству имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия завершить мероприятия по оформлению права собственности на объекты недвижимого имущества лагеря в Крыму.

«В перспективе лагерь можно будет использовать как базу отдыха для детей не только из нашей республики, но и из тех регионов, с которыми республика заключила соглашения о торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве», – добавил Махмуд-Али Калиматов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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