Открыта регистрация на I Всероссийский Форум классных руководителей

Анастасия Иванова

I Всероссийский Форум классных руководителей пройдет в Москве 9–10 октября 2021 года и объединит 1000 специалистов со всей России. В рамках образовательной, дискуссионной и культурной программы в качестве экспертов выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим опытом.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить анкету на сайте https://anketa.vfkr.ru. Регистрация для классных руководителей всех российских школ открыта до 26 июня.

Участие в форуме бесплатное. Транспортные расходы и проживание участников в Москве полностью берет на себя принимающая сторона.

Мероприятие проводится Министерством просвещения РФ при поддержке ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Цель форума – создание профессионального сообщества классных руководителей, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на принципах гуманизма, нравственности и справедливости, уточняют организаторы мероприятия.