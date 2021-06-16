Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Педагоги Саратовской области высоко оценили проект «Взаимообучение городов»

Педагоги Саратовской области высоко оценили проект «Взаимообучение городов»

Педагоги Саратовской области высоко оценили проект «Взаимообучение городов»

Педагоги Саратовской области высоко оценили проект «Взаимообучение городов», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Оператор проекта по взаимообучению – Московский центр развития кадрового потенциала образования. За этот учебный год в рамках проекта состоялось более 300 образовательных событий, где представители образовательных организаций городов-участников делились между собой самыми актуальными программами, методиками и проектами по эффективной и качественной организации обучения школьников.

«Благодаря участию в проекте «Взаимообучение городов» у нас появилась возможность для обмена управленческими практиками по наиболее важным и значимым направлениям работы. Это вопросы развития кадрового потенциала, выстраивание системы оценки качества образования, новые форматы работы по ранней профориентации школьников, выстраивание системы воспитательной работы в соответствии с новыми требованиями. Предложенный в рамках проекта формат работы, когда тематику ближайших встреч и проблематику выступлений предлагают сами участники, а специалисты Московского центра развития кадрового потенциала образования умело направляют спикеров, помогают им подготовить емкие, содержательные и практически значимые выступления, высоко оценили педагоги города Балаково. На мой взгляд, самое ценное, что мы приобрели в проекте, это сформировавшиеся горизонтальные связи между муниципальными системами городов России. При этом тому, как рационально объединить свои усилия, критически оценивать свои наработки, выделять интересное и практически полезное для коллег из других городов, эффективно взаимодействовать в дистанционном формате, мы научились у наших коллеги из Москвы. Самым большим стимулом к развитию системы образования города Балаково послужило внедрение мегапроекта «Московская электронная школа», – сообщила председатель Комитета образования администрации Балаковского муниципального района Саратовской области Любовь Бесшапошникова.

Проект «Взаимообучение городов», который объединил более 130 тысяч педагогов из 108 городов России, позволяет представителям системы образования обмениваться уникальными управленческими и педагогическими практиками между собой в очном, а также дистанционном формате.  На сайте Московского центра развития кадрового потенциала образования можно узнать все подробности о «Взаимообучении городов», а также зарегистрироваться на мероприятия проекта.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Сергей Кравцов доложил Владимиру Путину о ходе реализации ключевых задач в системе образования
Сергей Кравцов доложил Владимиру Путину о ходе реализации ключевых
Заявки на возврат 50% стоимости путевки в детские лагеря можно оформлять с 15 июня
Заявки на возврат 50% стоимости путевки в детские лагеря можно
Педагоги Саратовской области высоко оценили проект «Взаимообучение городов»
Педагоги Саратовской области высоко оценили проект «Взаимообучение
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вышли в свет вместе с трехлетней дочерью Сторми
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вышли в свет вместе с трехлетней дочерью
Краш! Найдено самое сексуальное видео Чонгука за всю историю
Краш! Найдено самое сексуальное видео Чонгука за всю историю
Финские болельщики остались недовольны работой российской погранслужбы
Финские болельщики остались недовольны работой российской погранслужбы
Прокси и его использование – анонимность и безопасность
Прокси и его использование – анонимность и безопасность
15 июня проходит ЕГЭ по обществознанию
15 июня проходит ЕГЭ по обществознанию
В Мининском университете в октябре 2021 года откроется Музей Просвещения
В Мининском университете в октябре 2021 года откроется Музей
Ритуал на защиту с черной свечой
Ритуал на защиту с черной свечой
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер отдыхают в Мексике и делятся пляжными фото
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер отдыхают в Мексике и делятся пляжными
"Яндекс" представит свои первые кредитные сервисы уже в следующем году
"Яндекс" представит свои первые кредитные сервисы уже в следующем году

Топ на сегодня

Рособрнадзор представил предварительные итоги ЕГЭ-2021 по литературе, географии, химии и русскому языку
Рособрнадзор представил предварительные итоги ЕГЭ-2021 по литературе,
Вышел трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Вышел трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер
Госдума отменила обязательный техосмотр для ОСАГО
Госдума отменила обязательный техосмотр для ОСАГО
Магистранты Омского педагогического университета создали специальные пособия для детей с нарушениями зрения
Магистранты Омского педагогического университета создали специальные
Магия цветов: как полевые растения защищают от зла и привлекают удачу
Магия цветов: как полевые растения защищают от зла и привлекают удачу

Еще по теме

В проекте «Взаимообучение городов» приняли участие свыше 130 тысяч педагогов России
Состоялась очередная видеоконференция проекта «Взаимообучение городов»
Директора школ Москвы поделятся опытом организации дополнительного образования для детей с ОВЗ
Более 50 директоров школ из Челябинска прошли обучение в Москве