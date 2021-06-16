Педагоги Саратовской области высоко оценили проект «Взаимообучение городов»

Алексей Вольцев

Педагоги Саратовской области высоко оценили проект «Взаимообучение городов», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Оператор проекта по взаимообучению – Московский центр развития кадрового потенциала образования. За этот учебный год в рамках проекта состоялось более 300 образовательных событий, где представители образовательных организаций городов-участников делились между собой самыми актуальными программами, методиками и проектами по эффективной и качественной организации обучения школьников.

«Благодаря участию в проекте «Взаимообучение городов» у нас появилась возможность для обмена управленческими практиками по наиболее важным и значимым направлениям работы. Это вопросы развития кадрового потенциала, выстраивание системы оценки качества образования, новые форматы работы по ранней профориентации школьников, выстраивание системы воспитательной работы в соответствии с новыми требованиями. Предложенный в рамках проекта формат работы, когда тематику ближайших встреч и проблематику выступлений предлагают сами участники, а специалисты Московского центра развития кадрового потенциала образования умело направляют спикеров, помогают им подготовить емкие, содержательные и практически значимые выступления, высоко оценили педагоги города Балаково. На мой взгляд, самое ценное, что мы приобрели в проекте, это сформировавшиеся горизонтальные связи между муниципальными системами городов России. При этом тому, как рационально объединить свои усилия, критически оценивать свои наработки, выделять интересное и практически полезное для коллег из других городов, эффективно взаимодействовать в дистанционном формате, мы научились у наших коллеги из Москвы. Самым большим стимулом к развитию системы образования города Балаково послужило внедрение мегапроекта «Московская электронная школа», – сообщила председатель Комитета образования администрации Балаковского муниципального района Саратовской области Любовь Бесшапошникова.

Проект «Взаимообучение городов», который объединил более 130 тысяч педагогов из 108 городов России, позволяет представителям системы образования обмениваться уникальными управленческими и педагогическими практиками между собой в очном, а также дистанционном формате. На сайте Московского центра развития кадрового потенциала образования можно узнать все подробности о «Взаимообучении городов», а также зарегистрироваться на мероприятия проекта.