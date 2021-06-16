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Певица Максим перестала выходить на связь: «Падает в обморок и не может встать»

Накануне певицу Максим срочно госпитализировали в больницу с 40-процентным поражением легких. Поклонники сильно переживают за состояние артистки, ведь она не выходит на связь уже несколько часов.

Сейчас певица Максим лежит в одной из московских клиник с пневмонией. Вчера девушка опубликовала пост, в котором показала, что она лежит на койке под капельницами. Коронавирус у артистки обнаружен не был. Однако состояние Максим крайне тяжелое. По слова директора певица, Максим не может встать с кровати, а сразу падает в обморок.

«Максим сейчас проходит лечение. Вирус тяжелый, но она лежит, терпит. Вакцинироваться Марина не успела», — отмечает директор певицы Маргарита Соколова.

Отметим, что, несмотря на недомогание, Максим приняла решение не отменять концерт, и «выступала на сцене уже с температурой 39». Возможно, именно перегрузка и игнорирование постельного режима даст серьезные осложнения. К слову, выступление Максим в таком состояние сильно раскритиковали поклонники. Многие решили, что артистка вышла на сцену в неадекватном состоянии, а многие обвинили ее в алкоголизме.

[media=https://www.instagram.com/p/CQJZnAVpJ7q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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