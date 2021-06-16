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Пицца, поцелуи, романтика: Орландо Блум и Кэти Перри отдыхают в Венеции

Пицца, поцелуи, романтика: Орландо Блум и Кэти Перри отдыхают в Венеции

Пока для многих этим летом из-за пандемии заграничные путешествия остаются недостижимой мечтой, звезды продолжают жить той же жизнью, что и прежде. Так, в Италии, по-прежнему закрытой для россиян, сейчас отдыхают 44-летний Орландо Блум и 36-летняя Кэти Перри с детьми. Для своего отпуска пара выбрала один из самых романтичных городов в мире — Венецию, откуда делится кадрами с поклонниками. Так, актер уже опубликовал в инстаграме серию фотографий, поделившись впечатлениями от путешествия:

Куча пиццы и поцелуй под мостом на удачу,

— подписал снимки Блум.


Орландо Блум и Кэти Перри



Поцелуй под мостом Вздохов — традиция и обязательный пункт программы для каждого туриста в Венеции, и Кэти и Орландо с радостью готовы быть обычными туристами.

Среди фотографий, помимо архитектурных достопримечательностей Венеции, есть совместное селфи звезд и даже один кадр с поцелуем — похоже, влюбленные вовсю наслаждаются временем, проведенным друг с другом. Однако они находят время не только на романтические свидания, но и на прогулки с детьми — 9-месячной дочерью пары Дейзи и 10-летним Флинном — сыном Орландо от бывшей жены Миранды Керр.

Орландо и Кэти прибыли в Венецию в воскресенье вместе с Дейзи, Флинном и другими членами семьи. Они взяли тур по городу на гондоле, пили коктейли, погода была прекрасная. Им явно очень нравится здесь,

— поделился наблюдениями очевидец.


Фото из инстаграма Орландо Блума



 


С рождением дочери, в которой они, конечно, души не чают, жизнь Орландо Блума и Кэти Перри сильно изменилась, в том числе и в интимном плане: звезды рассказывали, что стали гораздо реже заниматься сексом, потому что с маленьким ребенком непросто находить время на партнера. Тем не менее влюбленные (которые, по некоторым данным, уже успели тайно пожениться) стараются поддерживать гармоничные отношения — в том числе устраивая себе иногда вот такие каникулы.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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