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Почему первой женщиной-космонавтом выбрали Валентину Терешкову

Почему первой женщиной-космонавтом выбрали Валентину Терешкову

00:17  Автор: Анастасия Яланская



16 июня 1963 года Валентина Терешкова на космическом корабле «Восток-6» совершила полет в космос. Она стала шестым по счету советским космонавтом. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием Быковским.

В день первого полёта в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полёте они узнали из новостей по радио.

Полковник Николай Петрович Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, вспоминал: «Все, кто видел Терешкову во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал её доклады по радио, единодушно заявили, что она провела старт лучше Поповича и Николаева. Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта».


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Терешкова довольно тяжело перенесла полет. Однако несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая.


#история #космос

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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