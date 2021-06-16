Пошел в разнос! Тэхён сделал пирсинг на языке

Влада Некрасова

Несколько часов назад АРМИ устроили ажиотаж из-за пирсинга, который разглядели на языке Тэхёна (Taehyung) из BTS, но так и не поняли, действительно ли Ви решился поставить себе «сережку» или же в ход вновь пошли мастера Photoshop. Обсудим компрометирующие снимки и разберемся с украшением артиста.

На первом фото, опубликованном ниже, действительно видна маленькая блестящая точка во рту Вишни. Но, найдя оригинальный кадр, сделанный в тот день (его вы можете увидеть следующим в серии прикрепленных файлов), мы поняли, что данная картинка с сережкой точно была сфабрикована. Но это еще не все. Сомнения вновь возникают при просмотре нового эпизода «Run», где у ТэТэ появляется блестящая точка на языке примерно в том же месте. На сей раз она не нарисована в редакторе, однако, ничего подозрительного в ней нет. Этот кадр был вырезан в шоу в тот момент, когда Ви ел кимчи и один маленький кусочек остался на его языке. Спустя несколько секунд после данного фрагмента в ролике отчетливо видно, что никакого пирсинга у Ви нет. Это, кстати, доказывает и последнее фото, сделанное совсем недавно.

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