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Последние новости о состоянии певицы MaкSим: обнародовала результаты анализов

Последние новости о состоянии певицы MaкSим: обнародовала результаты анализов

Сегодня певица Марина Максимова, известная как Максим, оповестила своих фанатов о том, что она была госпитализирована в клинику с 40-процентным поражением лёгких. Девушка отметила, что коронавирус у неё обнаружен не был. На данный момент врачи уверены в том, что артистка страдает от пневмонии. Разумеется, состояние знаменитости вынудило её отказаться и от концертной программы, которая была намечена на 19 июня. Марина также посчитала нужным опубликовать результаты теста на «корону», которые она получила в лаборатории «ЛИТЕХ», чтобы разгневанные хейтеры, заявлявшие, что женщина подвергает риску сотни людей своими выступлениями и публичными выходами, являясь носителем опасного вируса, наконец смогли успокоиться и прекратили распространять слухи о наплевательском отношении Максимовой к здоровью её публики.

Напомним, несколько дней назад на певицу ополчились пользователи сети из-за ее не совсем понятного поведения на концерте и даже обвинили ее в алкоголизме. Девушка еле стояла на ногах и нуждалась в поддержке охранников для передвижения из-за плохого самочувствия и высокой температуры. «Им главное бабла заработать, а то что корона и нельзя собираться в публичных местах, это всем насрать!!!», «Эти звезды ополоумели уже от своей страсти к заработку. Как можно вы», — писали в Instagram.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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