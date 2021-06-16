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Правительство утвердило план мероприятий годовой нацпрограммы Украина-НАТО

Правительство утвердило план мероприятий годовой нацпрограммы Украина-НАТО
Кабинет Министров утвердил план мероприятий по выполнению Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2021 год и показателей эффективности ее выполнения.

Это распоряжение правительство приняло без обсуждения.

Согласно пояснительной записке, план содержит конкретные шаги, необходимые для осуществления реформ по соответствующим направлениям с целью обеспечения реализации курса евроатлантической интеграции Украины. Также он гармонизирован с основными стратегическими документами государства.

Проект мероприятий по выполнению Годовой программы сформирован на основе предложений заинтересованных центральных органов исполнительной власти и других госорганов, одобренных на заседании правительства 8 февраля.
Привлеченные к выполнению годовой программы министерства и другие государственные органы должны обеспечить выполнение плана в рамках госбюджета на 2021 год и за счет международной технической помощи, а также регулярно информировать общественность о ходе и результатах выполнения плана мероприятий.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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