Профподготовку рабочих и служащих организуют регионы

Влада Некрасова

01:27 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1150148-7

Регионам могут дать возможность проводить профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на ближайших пленарных заседаниях.

Инициативу разработала группа депутатов и сенаторов. Они отмечают, что в действующем законодательстве не говорится об участии регионов, муниципалитетов и городских округов в процессе обучения людей по программам подготовки по должностям служащих или профессиям рабочих. При этом россиянам гарантируется бесплатное обучение, если раньше у них не было подобной специальности.

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В связи с этим парламентарии предлагают дополнить закон «Об образовании» нормами, по которым региональные органы власти смогут самостоятельно организовывать обучение служащих и рабочих. При этом они смогут получить право на господдержку в этой сфере.

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#образование #в регионах

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