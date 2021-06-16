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Профподготовку рабочих и служащих организуют регионы

Профподготовку рабочих и служащих организуют регионы

01:27  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 1150148-7



Регионам могут дать возможность проводить профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на ближайших пленарных заседаниях.  

Инициативу разработала группа депутатов и сенаторов. Они отмечают, что в действующем законодательстве не говорится об участии  регионов, муниципалитетов и городских округов в процессе обучения людей по программам подготовки по должностям служащих или профессиям рабочих. При этом россиянам гарантируется бесплатное обучение, если раньше у них не было подобной специальности.   

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В связи с этим парламентарии предлагают дополнить закон «Об образовании» нормами, по которым региональные органы власти смогут самостоятельно организовывать обучение служащих и рабочих. При этом они смогут получить право на господдержку в этой сфере.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#образование #в регионах


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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