Прокси и его использование – анонимность и безопасность

Роман Иванов

Прокси-сервер является своеобразным посредником при обращении человека (оператора ПК) к сети интернет. Основная задача прокси – скрыть настоящий (реальный) IP адрес исходного компьютера.

Для чего это делается? Причин может быть очень много, например, на определенный сайт можно зайти лишь под ip адресом конкретной страны, или человеку необходимо скрыть свое местонахождение с целью анонимного посещения того или иного ресурса сети.

Купить качественный прокси вы сможете на портале «FinePROXY», вот ссылка на официальный сайт. Компания осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 10 лет и за такой существенный срок зарекомендовала себя в качестве надежного и ответственного партнера в сфере предоставления IT услуг.

Скрытие реального IP-адреса с помощью прокси

В большинстве случаев, при использовании прокси, вместо номера пользователя (сетевого ID) указываются данные сервера, но есть вариант, когда генерируется поддельный IP-адрес. В таком владелец веб-сайта, который вы посещаете, не имеет даже доступа к информации об используемом прокси-сервере. Конечно, для собственника сайта это не очень удобно, ведь в таком случае страдает статистика посещений ресурса, анализ веб-трафика и т.д. Однако для пользователя интернет-сети, который хочет остаться незамеченным, скрыв свой реальный IP-адрес, такой способ веб-серфинга является оптимальным.

Стоит отметить, что использование прокси дает не только анонимность, но и высокий уровень защиты вашего компьютера от сторонних атак. Когда злоумышленники, хакеры или просто мошенники видят ваш реальный адрес, они могут попытаться атаковать компьютер, тем самым заполучив личные данные пользователя. При использовании прокси-сервера все подобные угрозы будут автоматически перенаправляться на защитную систему этого сервера, которая в разы лучше и надежнее, чем любой антивирус рядового пользователя.

Больше информации о работе прокси-сервера, действующих тарифах и способах оплаты вы сможете найти на странице официального сайта компании «FinePROXY» по адресу buy.fineproxy.org.