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Решетова рассказала правду о потере сознания на съемках «Ты_топ-модель» и показала закадровые видео

Анастасия Решетова решила сделать рекламу еще одному проекту, которому нужны зрители и объявила на своей страничке, что скоро выходит фильм, посвященный шоу «Ты_топ-модель», где все участники, включая судей и закадровую команду, постараются рассказать своей публике о том, что происходило в знаменитой программе на самом деле и какие события были освещены в рамках эфира не до конца.

В отрывках, опубликованных на страничке бывшей жены Тимати, были и неудачные дубли, над которыми уже поглумились подписчики Решетовой. «Что сегодня с моей памятью? Процессор плохо функционирует. Я правильно смотрю? Там просто все в дыму», — задается вопросами к операторам звезда телевидения.

На одном из кадров также был показан момент падения Насти и ее удар головой, который привел в шок всю съемочную группу. «Мы снимали в очень жестких условиях. С Настей записывали интервью. Она в какой-то момент потеряла сознание и ударилась головой», — говорит закадровый голос. Вероятно, данная проблема раскроется в фильме и заинтересованные наконец смогут сделать выводы, подтвердив или опровергнув информацию из сетей о том, что потеря создания была «дешевым трюком» ради увеличения просмотров.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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