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Ритуал на защиту с черной свечой

Ритуал на защиту с черной свечой

Каждый день мы встречаемся с неприятными словами в свой адрес, с негативными людьми и событиями. Ритуал с черной свечой поможет вам поставить на себя надежную защиту от негативной энергии.


Нередко негативная энергия исходит не от окружающих людей, а от нас самих. Негативные мысли порой посещают каждого из нас. Чтобы избавиться от них, воспользуйтесь тремя эффективными методиками. В совокупности с описанным ниже ритуалом эффект будет более чем удовлетворительный. Ваша жизнь преобразится в лучшую сторону, а все беды и проблемы уйдут.

Почему черная свеча

Черный цвет в магии олицетворяет защиту. Этот оттенок обладает ярко выраженными обережными свойствами. Именно поэтому черная свеча используется в защитных обрядах и ритуалах.

Описанный ниже ритуал поможет установить защиту от:


злых людей — завистников, врагов, недоброжелателей;
опасных потусторонних сущностей — духов, злого домового, лярв и прочих;
любого негатива, порождаемого предметами и событиями.

Если вы нашли дома подклад, то такой ритуал стоит провести сразу после избавления от заговоренный проклятой вещи. Если вы чувствуете, что вашей семье нужна энергетическая и духовная защита, такой ритуал тоже будет весьма полезным.

Проведение ритуала на защиту

Еще для ритуала вам понадобятся соль и сухая веточка полыни для окуривания. После захода Солнца зажгите свечу, когда будете в уединении. Данный ритуал лучше проводить, пока вы дома одни. Произнесите заговор: «Матушка-природа, прошу тебя дать мне сил для проведения этого обряда. Взываю к твоим силам. Молю тебя о помощи в этот час непростой».

Защита ставится сразу на дом и на вас самих, поэтому ритуал состоит из двух частей: работы с телом и с окружением. Первым делом зажгите полынь и потушите, чтобы она начала тлеть. Пройдите по дому, произнося вслух слова: «Прочь из моего дома, всякая злоба, посланная и прибывшая. Прочь, все плохое, что меня окружает, но глазу невидимо. Да будет защищен мой дом сейчас и вовеки веков».

После этого нужно вернуться на исходное место со свечой и подержать пару секунд руки над тлеющей полынью. Затем нужно приложить руки к лицу и произнести: «Очищаюсь и борюсь, прогоняю страх и грусть».

Теперь приступаем ко второй части ритуала. Берем несколько щепоток соли и греем их в каком-нибудь металлическом сосуде над огнем свечи. В этот момент снова произнесите слова: «Прочь из моего дома, всякая злоба, посланная и прибывшая. Прочь, все плохое, что меня окружает, но глазу невидимо. Да будет защищен мой дом сейчас и навеки веков». После этого высыпьте соль тонким слоем рядом с входной дверью. Это поставит еще более сильную защиту на ваш дом.


Далее идет завершающий заговор, который читается над свечой: «Матушка-природа, матушка-земля. Дай мне сил, заботу, ведь я твое любимое дитя. Аминь».

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По материалам: dailyhoro.ru

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