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Семь финучреждений добровольно отказались от лицензий - НБУ

Семь финучреждений добровольно отказались от лицензий - НБУ
Национальный банк Украины отозвал лицензии на предоставление финансовых услуг у семи финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 11 июня 2021 года принял решение отозвать все имеющиеся лицензии у: ООО "ФК "Возрождение" - лицензию на предоставление услуг по факторингу, у ООО "ФК "Алькор" три лицензии - на предоставление услуг по финансовому лизингу, на предоставление услуг по факторингу, а также на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита; у ООО "Финансовая компания "Транс Финанс" три лицензии - на предоставление услуг по финансовому лизингу, на предоставление услуг по факторингу, а также на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита; у ООО "ФК "Фининтеграл" три лицензии - на предоставление услуг по финансовому лизингу, на предоставление услуг по факторингу, а также на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита; у кредитного союза "Эпсилон" лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита; у кредитного союза "Черниговский кредит" лицензию предоставления средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита; и у ЧАО "СК "Финекс" отозвано 17 лицензий на осуществление страховой деятельности.

В Нацбанке отметили, что обязательства Кредитного союза "Эпсилон" составляли 19 тыс. грн по состоянию на 1 апреля 2021 года. В то же время кредитный союз не имел задолженности по депозитам его членов. Кредитный портфель союза составил 6 млн грн, а общий объем активов - 4,5 млн грн (или 0,19% от общих активов рынка).
Кредитный союз "Черниговский кредит" не подавал в Национальный банк финансовую отчетность за шесть и девять месяцев 2020 года, а также отчетные данные за шесть и девять месяцев 2020 года, за весь 2020 год и за I квартал 2021 года. Поэтому Национальный банк не располагает информацией о невыполненных обязательствах перед его кредиторами. Объем страховых премий ЧАО "СК "Финекс" составлял 259,8 млн грн за I квартал 2021 года, а объем активов - 194,3 млн на 31 марта 2021 года. Доля рынка компании по страховым премиям по рисковым видам страхования составила 2,4% от общего объема. Компания занималась преимущественно страхованием финансовых рисков, имущественным страхованием и страхованием от огневых рисков. Доли премий по этим видам страхования валовых премий компании составляли 36,8%, 21,4% и 19,6% соответственно по состоянию на 31 марта 2021 года. Ранее, 21 апреля 2021 года, Национальный банк применил к ЧАО "СК "Финекс" меру воздействия за нарушение обязательных финансовых нормативов - временное приостановление всех действующих лицензий страховщика.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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