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Сергей Кравцов доложил Владимиру Путину о ходе реализации ключевых задач в системе образования

Сергей Кравцов доложил Владимиру Путину о ходе реализации ключевых задач в системе образования

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил Президенту России Владимиру Путину о ходе реализации задач по выплатам за классное руководство и строительству новых школ. Все доплаты, установленные за классное руководство, выплачиваются в срок, информирует Минпросвещения России.

«Что касается строительства школ, то в связи с активной демографической политикой с 2010 года у нас идёт рост школьников: на сегодняшний день 16,5 миллиона школьников обучаются в школах, а к 2024–2025 учебному году будет 18,3 миллиона школьников. Поэтому мы в рамках национального проекта, чтобы не допустить роста второй смены, ликвидировать третью смену, договорились о государственно-частном партнёрстве и дополнительно привлекли в систему образования 300 миллиардов рублей на строительство школ», – сказал Министр просвещения.

На встрече был затронут вопрос контроля родителями качества питания школьников. Сергей Кравцов отметил, что практика взаимодействия с родителями, в частности с Российской ассоциацией родителей, уже активно ведётся. Такая работа будет усилена.

Министр рассказал о профориентации школьников. С нынешнего года проект «Билет в будущее» реализуется на базе 23 исторических парков «Россия – моя история», которые расположены в крупнейших городах страны, где школьники теперь могут в интересной мультимедийной форме не только изучить Россию и её историю, но и познакомиться с различными профессиями.

Особое внимание было уделено Всероссийскому конкурсу «Учитель года России». Сергей Кравцов сообщил, что в этом году прошла первая встреча Министра с победителями прошлых лет конкурса «Учитель года России». Такие мероприятия станут ежегодными. Будет также организован форум, на котором обсудят совершенствование образовательных методик, систему воспитательной работы, вопросы педагогики.

«У нас уже есть дорожная карта, которую мы начинаем реализовывать. Учителя года будут участвовать и в лекциях в обновлённом обществе «Знание», на телевидении, принимать участие в работе круглых столов. У педагогического сообщества это вызывает большой интерес», – сказал Министр.

На встрече обсудили комплексную программу по воспитательной работе, которая с этого года апробируется в 17 тысячах российских школ. Комплексная программа содержит рекомендации для учителей, классных руководителей, а также рекомендации по организации внеурочной деятельности школьников, работе с родителями и вопросам школьного самоуправления.

По итогам работы будут собраны предложения педагогов, и со следующего учебного года эта программа будет внедрена во всех школах России. Дополнительно к её реализации с 1 сентября присоединятся советники директоров школ по воспитательной работе. Они уже проходят соответствующую подготовку на базе МДЦ «Артек».

# Общество
По материалам: edu.ru

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