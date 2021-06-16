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Сергей Нарышкин заявил о необходимости выработать общий подход к преподаванию в школах истории

Сергей Нарышкин заявил о необходимости выработать общий подход к преподаванию в школах истории

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил о необходимости выработать общий подход к преподаванию в школах региональной и отечественной истории для субъектов России, сообщает ТАСС.

Об этом он заявил на встрече с руководителями региональных отделений общества.

Сергей Нарышкин подчеркнул важность преподавания региональной истории в школе.

«Не раз говорил о том, что знание истории родного края рождает в молодом человеке живое чувство малой родины, которое играет принципиальную роль при формировании общероссийской идентичности. Нам надлежит подумать над выработкой общего подхода к преподаванию этого предмета, к его нормативному и методическому сопровождению, имею в виду в том числе и синхронизацию курсов региональной и отечественной истории», – отметил Сергей Нарышкин.

# Общество
По материалам: edu.ru

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