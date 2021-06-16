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Школьники вместе с экспертами СПбПУ создают марсоход

Школьники вместе с экспертами СПбПУ создают марсоход

Школьники вместе с экспертами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создают марсоход, сообщает пресс-служба вуза.

Проект «Строим марсоход» курирует преподаватель СПбПУ Егор Темиргалиев. В проекте принимают участие ученики инженерно-технологической школы № 777.

«За время обучения в школе будущий инженер должен получить и усвоить базовые знания в математике, физике, информатике. Очень важно, чтобы ученик умел применять полученные теоретические знания на уроках основной школы не только для решения задач из учебника, но и для решения реальных задач, с которыми ему предстоит столкнуться на занятиях дополнительного образования», – сказал Егор Темиргалиев.  

Участники проекта учатся критически мыслить, анализировать, рассуждать, уметь задавать правильные вопросы, решать поставленные перед ними задачи и уметь их ставить самому, а также быстро вырабатывать альтернативные варианты решений поставленной задачи.

«Здесь прослеживается связь с занятиями по олимпиадной математике, где для того, чтобы успешно решать интересные задачи, необходимо не только хорошо знать теорию, но и быстро вырабатывать большое количество альтернатив, видеть на несколько шагов вперед», – отметил Егор Темиргалиев.

Отмечается, что для деталей, которые нужно было печатать на 3D-принтере или нарезать на лазерном станке, необходимо было создать 3D-модели. К этой работе школьники из проекта «Строим марсоход» приступили уже после начала обучения в дистанционной форме. Были проведены четыре видеолекции о работе в программе Autodesk Inventor. После изучения необходимого набора инструментов ученики должны были выполнить проекты деталей, самостоятельно выбрав подходящие инструменты.

«Результаты оказались поразительными. Ученики проявили разнообразный и креативный подход к выполнению задания, использовали различный набор инструментов. Свои проекты они защищали при помощи записи рабочего стола со звуком, комментируя, как они выполняют проекты деталей», – рассказал куратор проекта.

В пресс-службе уточнили, что уже очень скоро участники проекта «Строим марсоход» смогут представить готовое транспортное средство, способное функционировать в условиях атмосферы, гравитации, ландшафта планеты Марс.

# Общество
По материалам: edu.ru

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