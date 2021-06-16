Сильные противоречия! Как прошло знакомство Владимира Путина и Джо Байдена?

Лидия Мартынова

Сегодня в Швейцарии состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Известно, что, несмотря на большое количество разногласий между странами, знакомство прошло на позитивной ноте. Лидеры государств обменялись приветствиям, а Путин поблагодарил Байдена за уделенное ему время.

После совместной фотосъемки Путин и Байден отправились общаться без журналистов. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что лидеры двух страх обсуждают практически все темы, которые волнуют и Россию, и США.

В основном это – перспективы развития дружеских отношений государств, вопросы стратегической стабильности, борьбы с киберпреступностью. «Тут, конечно, будут отдельно обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, проблематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу», – заявил Ушаков.

Напомним, что это первая встреча Путина и Байдена после смены власти в США. Известно, что обе стороны надеются на продуктивный диалог. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявлял о том, что между двумя странами очень сильные противоречия, и нужно проговорить многие вопросы, чтобы перезапустить некоторые процессы.

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