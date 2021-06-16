Сотрудники ГАИ не смогут пользоваться телефонами водителей в служебных целях

Влада Некрасова

19:58 Автор: Тамила Аскерова

Министерство внутренних дел запретит сотрудникам ГИБДД пользоваться телефонами водителей при проверке документов, исключение составят экстренные случаи, говорится в разъяснении к проекту приказа по надзору за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения, опубликованном на сайте МВД 16 июня.

Ранее сообщалось, что МВД собирается легализовать скрытый надзор за дорожным движением. Проект приказа был разработан «с учётом анализа проблемных вопросов, возникающих при осуществлении надзора», а также с учётом предложений региональных подразделений Госавтоинспекции.

«Дополнительно введена норма, запрещающая сотрудникам пользоваться средствами связи участников дорожного движения, за исключением случаев, не терпящих отлагательства», — говорится в разъяснении.

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Согласно проекту, документы, передаваемые водителями для проверки, должны быть без обложек и без удерживающих устройств. «При этом сотрудникам запрещается принимать материальные ценности, какие-либо вещи, предметы или документы, не требующиеся для выполнения административных действий», — пояснили в МВД, добавив, что аналогичные нормы закреплены в действующем административном регламенте.

Проектом приказа устанавливается положение о том, всем участникам дорожного движения должен быть отчетливо виден патрульный автомобиль или сотрудник, осуществляющий надзор за движением.





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Документом также скорректирован перечень административных действий. В частности, актуализированы положения страхового законодательства, касающиеся процедуры оформления документов о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции. На полицию возложена обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах помощи или о направлении его в больницу. Кроме того, расширен круг лиц, право на телефонный звонок которым предоставляется задержанному.

Ранее сообщалось, что при скрытом надзоре за ситуацией на дорогах сотрудники ГИБДД могут пользоваться патрульным автомобилем без специальной цветографической схемы и не носить форму. В таком случае полицейские не смогут останавливать транспортные средства и оформлять нарушения (например случаи опасного вождения или разговоры за рулём по телефону, выезд на встречную полосу, превышение скорости). Они смогут лишь фиксировать нарушения для последующей передачи информации другим нарядам, которые при необходимости задержат водителя и составят протокол.

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