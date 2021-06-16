Студенты ТГПУ провели серию игр «Нам на улице не страшно», направленных на усвоение детьми ПДД

Алексей Вольцев

Студенты факультета технологии и предпринимательства Томского государственного педагогического университета провели серию познавательных игр «Нам на улице не страшно», направленных на усвоение детьми знаний правил дорожного движения, сообщает пресс-служба вуза.

Игры предназначены для воспитанников «Точки роста» пришкольного лагеря Зоркальцевской средней школы.

Чтобы актуализировать знания правил дорожного движения и закрепить их в сознании детей, студенты четвертого курса Алексей Матыскин и Андрей Доронин разработали ряд игр, предназначенных для проведения в классе и на свежем воздухе.

На улице для воспитанников были организованы эстафеты. Школьников делили на две команды или на микрогруппы по два-три человека. Послушав небольшие лекции студентов, ребята в игровой форме соревновались между собой, демонстрируя новые знания и на практике решая задачи, заложенные в проблемных кейсах. Закрепить теорию они смогли на викторинах, отвечая на вопросы о том, что произойдет, если пешеход или водитель нарушит правила, какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми сигналами, где нужно играть, чтобы не подвергнуться опасности.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.