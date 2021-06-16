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Студенты ТГПУ провели серию игр «Нам на улице не страшно», направленных на усвоение детьми ПДД

Студенты ТГПУ провели серию игр «Нам на улице не страшно», направленных на усвоение детьми ПДД

Студенты факультета технологии и предпринимательства Томского государственного педагогического университета провели серию познавательных игр «Нам на улице не страшно», направленных на усвоение детьми знаний правил дорожного движения, сообщает пресс-служба вуза.

Игры предназначены для воспитанников «Точки роста» пришкольного лагеря Зоркальцевской средней школы.

Чтобы актуализировать знания правил дорожного движения и закрепить их в сознании детей, студенты четвертого курса Алексей Матыскин и Андрей Доронин разработали ряд игр, предназначенных для проведения в классе и на свежем воздухе.

На улице для воспитанников были организованы эстафеты. Школьников делили на две команды или на микрогруппы по два-три человека. Послушав небольшие лекции студентов, ребята в игровой форме соревновались между собой, демонстрируя новые знания и на практике решая задачи, заложенные в проблемных кейсах. Закрепить теорию они смогли на викторинах, отвечая на вопросы о том, что произойдет, если пешеход или водитель нарушит правила, какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми сигналами, где нужно играть, чтобы не подвергнуться опасности.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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