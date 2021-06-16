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"У них конфетно-букетный период": инсайдеры рассказали, как развивается роман Ирины Шейк и Канье Уэста

"У них конфетно-букетный период": инсайдеры рассказали, как развивается роман Ирины Шейк и Канье Уэста

Что же все-таки происходит между 44-летним Канье Уэстом и 35-летней Ириной Шейк? Этот вопрос продолжает будоражить публику, ну а инсайдеры продолжают снабжать западных репортеров информацией. На этот раз свежие комментарии источников появились в издании Us Weekly.

Канье и Ирина сейчас находятся в стадии конфетно-букетного периода. Они узнают друг друга и весело проводят время. Пока это несерьезно, но они очень нравятся друг другу,

— поделился инсайдер.


Ирина Шейк
Канье Уэст

При этом друзья рэпера, а главное, его бывшая жена, 40-летняя Ким Кардашьян, с которой у него четверо детей, полностью одобряют новые отношения Канье.

Ким искренне рада за него и хочет, чтобы он двигался дальше. Она думает, что Ирина ему идеально подходит. Друзья Канье счастливы, что он нашел силы идти дальше и что у него есть кто-то,

— рассказал репортерам один из источников.


Ким Кардашьян

Ранее в прессе появлялась информация, что Ким одобрила новую избранницу Канье, так как ей понравилось, что Ирина не комментирует личную жизнь и не общалась с прессой после расставания с Брэдли Купером.

Ким не возражает, потому что она видела, насколько спокойной и уважительной была Ирина после того, как рассталась с Брэдли. Ей не хотелось бы, чтобы Уэст встречался с кем-то, кто собирается болтать с прессой,

— отметил тогда инсайдер.


Ким Кардашьян и Канье Уэст
Брэдли Купер и Ирина Шейк

Однако инсайдеры отмечают, что даже друзья пока не в курсе, серьезны ли эти новые отношения или все закончится мимолетным романом.

Собеседники издания отметили, что Канье и Ирина встречаются уже несколько месяцев, а Ким знала об их отношениях еще до того, как информация попала в прессу. Слухи о них появились в мае, ну а в день рождения Уэста, 8 июня, его и Ирину заметили вместе в отеле во Франции, где рэпер и отмечал 44-летие.

По данным инсайдеров, именно Канье был инициатором этого сближения с российской моделью.


Канье проявил инициативу. Этот роман был похож на его отношения с Ким Кардашьян. Он увидел Ирину в своем клипе 2010 года и подумал, что она великолепна. Он всегда думал, что она особенная, и она занимала место в его мыслях,

— продолжил инсайдер.

Несколько лет назад Уэст признавался, что и в Ким влюбился еще до личного знакомства с ней.

Напомним, что если в романтическом ключе о Шейк и Уэсте говорят впервые, то в профессиональном плане они уже были связаны ранее: Ирина снималась в его клипе на песню Power в 2010 году, а в 2012 году участвовала в показе бренда Уэста Yeezy.


Репортеры тут же раскопали и прежние цитаты Шейк о Канье того времени — модель отзывалась о нем исключительно положительно.

Я считаю Канье Уэста одним из тех редких людей, которые приносят в мир новые идеи. Он привнес искусство в музыку, а теперь раскрывает свою страсть к моде, и я думаю, что это просто потрясающе!

— сказала тогда Шейк.


Ким Кардашьян подала на развод с Уэстом в феврале этого года после шести лет брака, сославшись на непримиримые разногласия. У пары четверо детей: восьмилетняя Норт, пятилетний Сейнт, трехлетняя Чикаго и двухлетний Псалм.

Шейк, в свою очередь, ранее состояла в отношениях с Брэдли Купером — их роман продлился с 2015 по 2019 год. У бывшей пары есть четырехлетняя дочь Лея, опеку над которой они делят поровну.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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