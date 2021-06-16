Украина и Венгрия согласовали совместные проекты по популяризации туризма
Сегодня, 22:10 Алексей Вольцев
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп и заместитель генерального директора Венгерского туристического агентства Ласло Кённид согласовали ряд совместных проектов по популяризации туристического потенциала двух стран.
Об этом Непоп сообщила в Фейсбуке по результатам встречи.
"Сегодня встретилась с заместителем генерального директора Венгерского туристического агентства Ласло Кённидом. Обсудили возможные пути активизации украинско-венгерского сотрудничества в сфере туризма и согласовали ряд совместных проектов по популяризации туристического потенциала, культурно-исторического наследия и гастрономического наследия двух стран", – написала Непоп.
Она добавила, что особое внимание уделили вопросу внедрения украиноязычных аудиогидов в Венгрии.
По материалам: gogetnews.info