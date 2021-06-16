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Ургант втоптал Губерниева за оскорбления Бузовой: «Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту»

Конфликт Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в эфире программы «Матч-ТВ» не оставил равнодушным никого из звёзд российской эстрады. Прокомментировать случившееся захотел и Иван Ургант, который обычно старается шутить довольно тонко, мягко, не оскорблять тех, о ком идёт речь, однако, эта ситуация выбила из колеи даже самого позитивного ведущего. Он не стал развивать скандал, как выразились в сети, «на серьезных щах», а, как и обычно, озвучил свою позицию единственной короткой шуткой, на сей раз пройдясь по внешности спортивного комментатора и без стеснений намекнув на то, что прежде чем унижать женщину на всю страну, Губерниеву не помешало бы обратить внимание и на собственный внешний вид.

«Оля расплакалась прямо во время прямого эфира «Матч ТВ», очень неприятная ситуация. Я посмотрел все это интервью, могу сказать одно — задавая яркие интересные вопросы, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту», — выпалил Иван в эфире «Вечернего». К слову, Ургант стал не единственным защитником певицы. Её поддержали и другие селебрити, а вот на сторону Губерниева встала лишь Собчак, которая пришла в восторг от того факта, что Дмитрий довёл Бузову до истерики перед сотнями зрителей.

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По материалам: popcake.tv

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