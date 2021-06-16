В Мининском университете в октябре 2021 года откроется Музей Просвещения

Алексей Вольцев

В Мининском университете в октябре 2021 года откроется Музей Просвещения, в вузе состоялось совещание с приглашенными экспертами по вопросу реализации проекта, сообщает пресс-служба Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.

«Комплекс будет состоять из трех кабинетов: физического – имени Ильи Ульянова, астрономического – имени Сергея Щербакова, литературного – имени Василия Розанова. Кроме того, мы выделили помещения для двух залов: первый посвятим истории просвещения, второй – педагогическим династиям. В этом месяце определимся с подрядчиком, работы по ремонту помещений должны быть завершены к середине августа», – сообщил и. о. ректора университета Виктор Сдобняков.

Культурно-просветительский отдел Мининского университета представил структуру фонда будущего экспозиционного пространства, план его развития. Начальник отдела кандидат исторических наук Нина Старикова отметила, что университет обладает редкими, уникальными подлинными документами и фотографиями, имеющими высокую историческую важность для будущих экспозиций.

Анна Гор, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, искусствовед, эксперт по музейному делу, эксперт Фонда Владимира Потанина, почетный член Российской Академии художеств, почетный гражданин Нижнего Новгорода, заявила, что тема просвещения и просветительства обладает высоким воспитательным, образовательным, научным и культурным потенциалом, а значит, имеет множество форм ее использования.

«Музей – это очень яркий инструмент самоидентификации. Есть такое выражение, определяющее способ современного существования: «Отличайся или умри». Так вот, Мининский в этом плане очень живой. Вы отличаетесь, и одним из отличий является Музей Учителя, который откроет свои двери в этом году. Нам очень приятно, что эта история воплощается на наших глазах. Это важно и для города, и для других музеев, и даже для других вузов. Думаю, что кто-то должен быть лидером. Сейчас лидер в этой области среди учебных заведений – это Мининский. Но, конечно, на этом нельзя останавливаться, от этого нужно оттолкнуться», – сказала Анна Гор.

«Важно, что мы создаем музей в Мининском вместе с командой лучших экспертов Нижнего Новгорода – это музейные проектировщики, графические дизайнеры, архитекторы, искусствоведы. Как я и писал ранее, внести свой вклад в проект может каждый – будем благодарны за артефакты, а также если поделитесь историей своей педагогической династии», – уточнил Виктор Сдобняков.

Экспозиционное пространство Мининского университета «Музей Просвещения» станет центром взаимодействия со школами и другими культурно-просветительскими и научными организациями города и области.

«Пространство не будет обособленным. Мы планируем интегрировать его в учебный процесс. Музей очень важен как инструмент воспитания не только для нашего вуза, но и для всех нижегородцев, а также гостей города. Площадку обязательно откроем для посещения – такого в Нижнем Новгороде не делал еще ни один вуз», – добавил и. о. ректора Мининского университета.

Открытие Музея Просвещения планируется в октябре 2021 года.