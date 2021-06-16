В Москве более 120 тысяч школьников и студентов колледжей присоединились к спортивным онлайн-проектам

Влада Некрасова

В Москве более 120 тысяч школьников и студентов колледжей присоединились к спортивным онлайн-проектам Московского центра «Патриот.Спорт» в 2020/21 учебном году, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

В программу вошли соревнования по разным видам спорта, конкурсы и видеочелленджи, фестивали, посвященные футболу, баскетболу, шашкам и шахматам, а также творческие конкурсы на спортивные темы.

«Пандемия внесла свои коррективы в жизнь школьников, и, чтобы не оставлять ребят без спорта и необходимой физической активности, Московский центр «Патриот.Спорт» подготовил разнообразные программы. Учащимся предложили новые интересные форматы: онлайн-челленджи, конкурсы спортивных видео, состязания и тренировки в прямом эфире. Все это стало важной частью физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения. Мы стараемся делать спортивные мероприятия в Сети разнообразными, яркими и запоминающимися. Дети и подростки легко могут найти подходящее занятие с учетом своих физических возможностей, возраста и увлечений», – сообщил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.