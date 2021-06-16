В Орловской области в 2021 году создадут 47 центров «Точка роста»

Алексей Вольцев

В Орловской области в 2021 году создадут 47 центров «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Центры будут созданы в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта Образование».

За два года в регионе было создано 70 центров «Точка роста».

«В 2021 году центры «Точка роста» изменят свою направленность с цифровой и гуманитарной на естественно-научную и технологическую. В регионе будет создано 47 таких центров, оснащенных комплектами оборудования, предназначенными для освоения физики, химии и биологии. На эти цели в 2021 году будет израсходовано 73,7 миллиона рублей», – сообщила руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.

По ее словам, в настоящее время заключены контракты на приобретение ноутбуков, цифровых лабораторий физики, химии, экологии, биологии, физиологии на общую сумму 11,3 миллиона рублей, размещены закупки робототехнических конструкторов и оборудования для кабинетов физики и естествознания на сумму 59,6 миллиона рублей.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.