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В России создана кадровая школа руководителей кружков

В России создана кадровая школа руководителей кружков

В Ханты-Мансийском автономном округе создана кадровая школа руководителей кружков. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказал научный руководитель инфраструктурного центра Кружкового движения НТИ Андрей Андрюшков.

«Мы планируем годичный цикл обучения, предоставляем методическую поддержку, помогаем запустить современные технологические кружки и проводить мероприятия, сориентироваться в инженерных олимпиадах и соревнованиях, сопровождаем и помогаем расти», – сообщил он.

Программа рассчитана на год, при этом участвует в ней не один человек от школы, а команда как минимум, сам наставник и представитель администрации.

«Это должно быть общее дело, командная работа, иначе кружок в школе просто не сможет существовать», – прокомментировал Андрей Андрюшков.

Обучение проводится в различных форматах, в том числе онлайн. Сейчас Кружковым движением НТИ разрабатывается большой онлайн-курс «Как стать наставником кружка» совместно с Академией наставников Сколково. С нового учебного года также готовится запуск серии предметных курсов о том, как открыть кружок по геномному редактированию, нейротехнологиям и т. д. Обучение планируется проводить как в очном формате, так и онлайн.

«Подготовка наставников – это важная задача, и к этому процессу правильнее всего подключать региональные центры компетенций, вузы, профильные исследовательские институты и технологические компании. При системной постановке вопроса, включая мощности всего региона, ребята будут иметь равные возможности для развития и обучения», – подчеркнул Андрей Андрюшко

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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