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В столице подвели итоги пробного этапа всероссийской олимпиады школьников

В столице подвели итоги пробного этапа всероссийской олимпиады школьников

В столице огласили результаты пробного этапа всероссийской олимпиады школьников, по их итогам похвальные грамоты получат более 130 тысяч ребят, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Соревнование проходило онлайн с 13 апреля по 25 мая, в нем участвовали 235 тысяч учащихся из 550 столичных школ. Задания по 24 предметам были рассчитаны на учеников 4–10-х классов. Однако по русскому языку и математике состязания проходили среди учеников 3–10-х классов, по искусству (МХК), физике и экономике – 6–10-х классов, а по химии – 7–10-х классов.

Научный руководитель  Центра педагогического мастерства Иван Ященко отметил, что в этом году рекордное количество ребят участвовали в пробном этапе олимпиады сразу по трем и более предметам.

«Таких ребят было свыше 57 тысяч человек. Кроме того, стоит отметить, что многие школьники благодаря пробному этапу впервые приняли участие во всероссийской олимпиаде. В этом году более 51 тысячи учеников таким образом познакомились с соревнованием и заинтересовались им», – сказал Иван Ященко.

Всероссийская олимпиада школьников – одна из форм работы с одаренными детьми в системе российского образования. Это система ежегодных предметных олимпиад для обучающихся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Всероссийская олимпиада школьников помогает выявить одаренных учеников начиная с 5-го класса.

Успешное участие и попадание в призеры всероссийской олимпиады школьников гарантирует учащимся выпускных классов общеобразовательных организаций поступление в любой университет по профильному направлению без вступительных экзаменов. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа олимпиады из 8–11-х классов участвуют в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

# Общество
По материалам: edu.ru

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