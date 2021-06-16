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Владимира Путина официально не встретили в аэропорту в Женеве

Сегодня президент России Владимир Путин прилетел на переговоры с Джо Байденом (Joseph Biden) в Женеву. Однако в аэропорту президента официально не встретили. Оказалось, что Владимир Путин сам отказался от приема по прибытии. Именно поэтому швейцарские власти не встречали его в аэропорту Женевы.

«Мэр Женевы Фредерик Перлер сообщил, что президент России отказался от любого официального приема по прибытии», — сообщило местное онлайн-издание.

К слову, руководство кантона готовилось встречать Путина, однако по его желания отменил официальную встречу. Напомним, официально переговоры между Путиным и Джо Байденом начнутся в 14.00 по московскому времени. Их встреча предположительно продлиться около 4-5 часов. Сначала их обсуждения пройдут в узком формате, а потом к ним присоединиться делегация. Известно, что на встречи лидеры стран обсудят нерешенные двусторонние вопросы и региональные конфликты. Среди тем также будет проблема экономического сотрудничества, коронавирус и Арктика.

«Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать решения, искать компромиссы, приемлемые для всех сторон, — вот так достигается стабильность», – ранее заявил Путин.

По завершении встречи президенты по отдельности выступят на пресс-конференциях.

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По материалам: popcake.tv

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