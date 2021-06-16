За кого болеют украинцы на Евро кроме нашей национальной команды

Анастасия Иванова

11 июня стартовал чемпионат Европы, третий подряд для сборной Украины. Кого, кроме нашей команды, поддерживают украинцы? Parimatch провел собственный опрос в соцсетях и выяснил, за кого болеют украинские фанаты кроме нашей сборной.В топ-3 вошли команды Англии (17%), Франции (16%) и Германии (14%). Действующие чемпионы Европы, португальцы, делят с Бельгией и Испанией четвертое место (по 11%). Но если разделить болельщиков по возрастным категориям, то цифры выйдут несколько иные. Например, фанаты до 35 лет в основном отдают предпочтение Франции и Англии (по 18%), а те, кто старше 35 лет, поддерживают ту же Англию (17%) и Германию (16%).Интересно, что болельщики «Динамо» и «Шахтера» больше всего симпатизируют сборной Англии. Аргумент железный - громкие трансферы из УПЛ в АПЛ. «Шахтер» воспитал под английский чемпионат Фернандиньо, Виллиана, Генриха Мхитаряна, Фреда и Александра Зинченко, а «Динамо» Андрея Шевченко, Андрея Ярмоленко и Сергея Реброва.В случаях с Англией, Германией, Бельгией, Францией и Испанией большинство болельщиков сказали, что поддерживают эти команды как потенциальных победителей Евро. А вот за Португалию болеют из-за того, что там играет Роналду. Для украинцев Криштиану вообще является самым популярным игроком на Евро. А вот на втором месте идет Руслан Малиновский, который существенно опережает Александра Зинченко.И, что важно, 81% фанатов ответил, что будут пытаться смотреть все матчи Евро и только 19% настроены только на трансляции матчей сборной Украины. Чаще всего украинцы смотрят футбол дома в одиночестве - 47% (преимущество группы 45+). 27% наших болельщиков разделяют игру миллионов среди своей семьи. В уютной компании друзей с вкусными снеками - 19%. Такие мероприятия зачастую украшает фанатская футбольная атрибутика, добавляющая запала игре. Смотреть трансляцию именно так - весело, и поспорить всегда успеете, и погрустить, а также порадоваться. Этот вариант наиболее выбирает молодежь. И 7% отдают предпочтение футболу с друзьями в барах.