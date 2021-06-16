За поддельную маркировку введут уголовную ответственность

Влада Некрасова

Тема: Пленарное заседание Госдумы 16 июня 2021 года

11:23 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1143531-7

Использование поддельных средств идентификации при маркировке товаров станет уголовно наказуемой. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении 16 июня.

Документ разработан Правительством. Изменения вносят в Уголовный кодекс. В нём уже установлена ответственность за оборот немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке. Но при этом в кабмине считают нужным дополнить статью 171.1 УК РФ ответственностью за ввод в оборот и продажу товаров, промаркированных заведомо поддельными средствами идентификации. Его будут приравнивать к отсутствию маркировки.

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За указанное нарушение введут штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Если преступление совершено группой лиц или по предварительному сговору, срок лишения свободы может составить до четырёх лет со штрафом до 100 тысяч рублей. Если же речь идёт о крупной партии товара, штраф вырастет до 400 тысяч рублей, а тюремный срок составит три года.

Комментируя документ, зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин отметил, что применение поддельной маркировки является одним из способов легализации незаконных товаров, которые могут представлять опасность для потребителя. При этом для недобросовестных участников рынка создаётся возможность ухода от уплаты налогов, сказал депутат.

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