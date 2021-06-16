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Загрязнение воды антидепрессантами делает речных раков смелее

Загрязнение воды антидепрессантами делает речных раков смелее

Исследователи обнаружили, что антидепрессанты в воде могут изменить поведение раков, сделав более уязвимыми для хищников.

Лекарства и средства гигиены в наши дни нередко обнаруживаются в водоемах, так как попадают туда из городской канализации. Часто эти химические вещества не считаются вредными, потому что они находятся в воде в концентрациях достаточно низких, чтобы не вызвать смерть обитателей водоемов. Но у животных, подвергшихся их воздействию, наблюдались изменения в поведении.

Исследователи из Университета Флориды оценили влияние попадающих в воду антидепрессантов на раков Faxonius (Orconectes) limosus, обитающих в пресных водоемах восточной части США и интродуцированных в Европе. Согласно работе, опубликованной в журнале Ecosphere, при воздействии низких уровней антидепрессантов раки выходили из укрытия относительно быстрее и тратили больше времени на поиск пищи. Такое поведение повышает риск того, что раки станут жертвой хищников.

В ходе исследования ученые воссоздали естественную среду обитания раков в лаборатории. Две группы раков были помещены в искусственные водотоки, одна из них в течение двух недель подвергалась воздействию антидепрессанта, принадлежащего к семейству препаратов, называемых селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, вторая группа была контрольной. Раки, подвергшиеся воздействию антидепрессантов, стали смелее: они с большей вероятностью выбирались из укрытия, отправлялись исследовать окружающее пространство и добыть корм. В реальном мире такое поведение могло сделать их более уязвимыми для хищников. Также они потребляли бы больше ресурсов, что может изменить динамику пищевой сети.

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По материалам: polit.ru

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