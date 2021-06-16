Заявки на возврат 50% стоимости путевки в детские лагеря можно оформлять с 15 июня

Лидия Мартынова

Заявки на возврат 50% стоимости путевки в детские лагеря можно оформлять с 15 июня, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в интервью «Известиям».

Она отметила, что количество путевок, которые приобрели граждане для своих детей, превысило 100 тысяч человек. Родителям вернется более 1,5 миллиарда рублей.

«Программа только стартовала, впереди еще все лето, но она уже показывает очень хорошую динамику, которая в 2–2,5 раза выше, чем по программе основного кешбэка. Отдельно хочу заметить, что по поручению президента мы также компенсируем часть затрат родителям, которые приобрели путевки до запуска программы детского кешбэка, то есть до 25 мая. С 15 июня до 20 октября можно будет подать заявку на возврат части средств на сайте госуслуг», – сказала Зарина Догузова.

Программа стартовала 25 мая и будет действовать до 15 сентября включительно. Согласно программе возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. Вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Часть денег, потраченных на путевку, будет автоматически начисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней. Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч семей. Список регионов – участников программы определит Федеральное агентство по туризму.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе оглашения послания Федеральному Собранию, что детский отдых нужно сделать максимально доступным. Он предложил в этом году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.