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Жизнь в режиме многозадачности, или Как не сойти с ума

Жизнь в режиме многозадачности, или Как не сойти с ума
Целеустремленный человек в большинстве случаев ставит перед собой сложные задачи и работает сутками напролет. Рано или поздно наступает переломный момент, когда начинают преследовать негативные мысли, одолевает апатия. Это происходит из-за длительного отсутствия положительного результата, нехватки отдыха и высокой загруженности. Можно ли очень долго работать в многозадачном режиме? Да, если правильно распределить время и приоритеты, не забывать про важность регулярного отдыха.

Как не распылять усилия понапрасну? Какие навыки стоит развить для того, чтобы легко справляться с внушительным количеством задач и не падать духом? Читайте далее.

Сосредотачиваемся на главном, не отвлекаемся и ищем легкие пути
К счастью или к сожалению, многие современные жители Украины работают в режиме многозадачности. Стать успешным в 2021 году без повышенной загруженности удается единицам. Не все активные и занятые люди достигают поставленных целей, так как распыляются по мелочам и усложняют себе жизнь, забывая о существовании новых технологий, значительно облегчающих выполнение многочисленных задач, и личного транспорта.

Многое не успеваете и остро нуждаетесь в автомобиле? Машина — это давно не роскошь, а средство передвижения, которое позволяет рационально распоряжаться временем и не тратить силы по пустякам. Если нет возможности приобрести ТС, воспользуйтесь услугами прокатной компании. Аренда машины онлайн сегодня популярна среди активных участников бизнеса. Каждый житель Украины от 23 лет с двухлетним стажем вождения может взять машину напрокат, имея определенный бюджет. Транспортное средство значительно упрощает жизнь в режиме многозадачности.


Сколько обойдется машина? Заходите на сайт компании NarsCars и ознакомьтесь в актуальными предложениями. Цена на прокатные авто начинается от 20 у. е. за сутки. Выгоднее брать на длительное время! Например, можно пользоваться услугой прокатной фирмы, пока не появится собственное авто.

Имея доступ к машине, проделайте следующее:
- определите и расставьте приоритеты;
- концентрируйтесь на выполнении каждой задачи, а после успешного завершения необходимо отдохнуть и восстановиться;
- не тратьте зря время на перемещение пешком, когда можно быстро добраться до пункта назначения на автомобиле;
- планируйте маршрутный лист, учитывая текущую загруженность дорог.

В NarsCars подберите машину, в которой вам будет удобно. Если планируете на день много встреч с партнерами и потенциальными клиентами, подбирайте имиджевое ТС бизнес- или премиум-класса.

Как «приручить» многозадачность
Когда дел очень много, велика вероятность не успеть и что-то забыть. Справиться со всеми задачами легче, если они будут зафиксированы на бумаге или в электронном виде. Рекомендуется использовать Task Manager, указывать в нем планы на день (по времени). Там также можно отражать важные мысли, мотивационные инструменты и прочее.

Люди, у которых все получается, всегда классифицируют задачи на группы:
- срочные;
- важные;
- второстепенные и т. д.

Классификация позволяет ничего не забыть и быстро все сделать. Например, можно доверить некоторые дела сторонним лицам и пр. При этом учитывайте свои сильные и слабые стороны. Если выполнение определенных задач дается с трудом, нужно либо «прокачать» себя, либо попросить помощи у того, кто сделает их качественно. Нет универсальных людей и специалистов, порой стоит сконцентрироваться на важном и освободиться от «тяжелого груза». Никто не отменял делегирование и работу в команде. В режиме многозадачности можно жить, если научиться планировать и расставлять приоритеты.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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