Жизнь в режиме многозадачности, или Как не сойти с ума
Сегодня, 08:30 Влада Некрасова
Целеустремленный человек в большинстве случаев ставит перед собой сложные задачи и работает сутками напролет. Рано или поздно наступает переломный момент, когда начинают преследовать негативные мысли, одолевает апатия. Это происходит из-за длительного отсутствия положительного результата, нехватки отдыха и высокой загруженности. Можно ли очень долго работать в многозадачном режиме? Да, если правильно распределить время и приоритеты, не забывать про важность регулярного отдыха.
Как не распылять усилия понапрасну? Какие навыки стоит развить для того, чтобы легко справляться с внушительным количеством задач и не падать духом? Читайте далее.
Сосредотачиваемся на главном, не отвлекаемся и ищем легкие пути
К счастью или к сожалению, многие современные жители Украины работают в режиме многозадачности. Стать успешным в 2021 году без повышенной загруженности удается единицам. Не все активные и занятые люди достигают поставленных целей, так как распыляются по мелочам и усложняют себе жизнь, забывая о существовании новых технологий, значительно облегчающих выполнение многочисленных задач, и личного транспорта.
Многое не успеваете и остро нуждаетесь в автомобиле? Машина — это давно не роскошь, а средство передвижения, которое позволяет рационально распоряжаться временем и не тратить силы по пустякам. Если нет возможности приобрести ТС, воспользуйтесь услугами прокатной компании. Аренда машины онлайн сегодня популярна среди активных участников бизнеса. Каждый житель Украины от 23 лет с двухлетним стажем вождения может взять машину напрокат, имея определенный бюджет. Транспортное средство значительно упрощает жизнь в режиме многозадачности.
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Имея доступ к машине, проделайте следующее:
- определите и расставьте приоритеты;
- концентрируйтесь на выполнении каждой задачи, а после успешного завершения необходимо отдохнуть и восстановиться;
- не тратьте зря время на перемещение пешком, когда можно быстро добраться до пункта назначения на автомобиле;
- планируйте маршрутный лист, учитывая текущую загруженность дорог.
В NarsCars подберите машину, в которой вам будет удобно. Если планируете на день много встреч с партнерами и потенциальными клиентами, подбирайте имиджевое ТС бизнес- или премиум-класса.
Как «приручить» многозадачность
Когда дел очень много, велика вероятность не успеть и что-то забыть. Справиться со всеми задачами легче, если они будут зафиксированы на бумаге или в электронном виде. Рекомендуется использовать Task Manager, указывать в нем планы на день (по времени). Там также можно отражать важные мысли, мотивационные инструменты и прочее.
Люди, у которых все получается, всегда классифицируют задачи на группы:
- срочные;
- важные;
- второстепенные и т. д.
Классификация позволяет ничего не забыть и быстро все сделать. Например, можно доверить некоторые дела сторонним лицам и пр. При этом учитывайте свои сильные и слабые стороны. Если выполнение определенных задач дается с трудом, нужно либо «прокачать» себя, либо попросить помощи у того, кто сделает их качественно. Нет универсальных людей и специалистов, порой стоит сконцентрироваться на важном и освободиться от «тяжелого груза». Никто не отменял делегирование и работу в команде. В режиме многозадачности можно жить, если научиться планировать и расставлять приоритеты.
По материалам: gogetnews.info