Жуткое зрелище! Седокова показала отекшее лицо и волдыри после приступа отека Квинке: «Проснулась от того, что задыхаюсь»

Лидия Мартынова

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала подписчикам о том, насколько сильны у неё бывают аллергические приступы. Звезда поясняет, что утром она внезапно проснулась от ощущения удушья, поняла, что не может дышать. В случае Анны необходимо было как можно скорее поставить укол с необходимым препаратом, чтобы снять отёк и привести в норму пострадавшую. К счастью, рядом с певицей находился её супруг Янис Тимма, который моментально сделал укол возлюбленной и избавил ее от мучений. И, хотя, после получения лекарства сильный зуд у Седоковой начал проходить, на лице и на теле артистки все же остались следы аллергического приступа: губы её сильно отекли, а на шее и зоне декольте появились большие красные пятна, похоже на волдыри.

«Решила побеждать болезнь сама. Сегодня утром я проснулась от того, что задыхаюсь. Это называется отек Квинке. Когда внутренние органы отекают, и тебе становится тяжело дышать. В этом случае нужно срочно ставить укол. Безусловно, нужно посоветоваться с доктором!» — поделилась она переживаниями, высказывания опасения о том, что подобный контент может кого-то шокировать.

Сообщение Жуткое зрелище! Седокова показала отекшее лицо и волдыри после приступа отека Квинке: «Проснулась от того, что задыхаюсь» появились сначала на POPCAKE.