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Алсу о воспитании: «Я сумасшедшая и строгая мама»

Певица Алсу оказалась довольно строгой мамой. Певица тщательно следит за дочерями и не дает им опускаться до уровня многих современных тиктокеров.

В российском шоу-бизнесе грядет эра блогеров. Однако большинство из них стремятся к эпатажу и ведут себя непозволительно по отношению к «старой гвардии». Молодые тиктокеры ничему не могут научить аудиторию, но при этом пользуются популярностью у миллионов. Певица Алсу внимательно следит за воспитание дочерей, который уже во всю погрузились в TikTok. Девушка не считает, что социальная сеть может испортить воспитание детей.

«Я сумасшедшая строгая мама, которая следит за тем, чтобы дети были воспитанными. Да, моя дочь еще ребенок, но она должна знать, что происходит в мире и шагать в ногу со временем. Но мама и папа всегда очень бдительны», – заявила Алсу в интервью для POPCAKE.

К слову, Микелла подтвердила, что ее мама держит в ежовых рукавицах. Алсу тщательно следит за порядком в комнате. Певица считает, что девочки не должны быть неряхами.

Сообщение Алсу о воспитании: «Я сумасшедшая и строгая мама» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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