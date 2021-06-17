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Арман Давлетяров о тиктокерах на «Муз-ТВ»: «Звезды сомнительного формата, которые не имеют образования»

Бывший директор телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров наконец дал интервью, в котором высказался о прошедшей музыкальной премии. Мужчина еще раз отметил, что все, что происходило на телеканале не имеет к нему никакого отношения. Напомним, с января Арман больше не работает на «Муз-ТВ».

Арман стал гостем программы «Алена, Блин!», в которой рассказал, в каком шоке пребывал после церемонии. По его словам, уже вечером 4 июня ему звонили возмущенные артисты, которые ушли с премии раньше окончания. Звезды признались, что там творился настоящий бардак. Сам Арман Давлетяров считает, что без него «Муз-ТВ» опустился.

«Это была не красная дорожка, а гей-парад, который вовсе непозволителен на таких церемониях. При мне бы такого точно не было. Во-вторых, кто эти люди, которые шли по красной дорожке и сидели в первом ряду. Это звезды сомнительного формата, которые не имеют образования и чувства уважения к людям вокруг и зрителям», – заявил Арман.

Бывший директор считает, что для тиктокеров нужно было создать отельную премию, а не мешать одно с другим. Кроме того, Арман отметил, что он бы не позволил бы появление Филиппа Киркорова и Давы в свадебном лимузине, а также других гомосексуальных намеков.

«У меня дети! Как бы я им объяснил, что это за мужчины в женских нарядах», – негодует Арман.

Сообщение Арман Давлетяров о тиктокерах на «Муз-ТВ»: «Звезды сомнительного формата, которые не имеют образования» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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