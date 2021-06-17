«Артек» празднует свое 96-летие

Лидия Мартынова

16 июня Международному детскому центру «Артек» исполняется 96 лет. В праздновании дня рождения центра примут участие ребята из всех регионов России, к ним присоединятся артековцы разных лет, деятели искусства, культуры, образования и науки.

Откроет праздник программа «В гостях у «Артека», ее участники вспомнят историю центра и самые интересные эпизоды из его биографии. В течение дня пройдет множество различных мероприятий во всех лагерях: конкурсы рисунков на асфальте, квесты, морские прогулки на катерах и многое другое.

Завершит день праздничная программа «Артек» – восьмое чудо света» с премьерным показом художественного фильма «Артек». Большое путешествие». Съемки проходили на территории Международного детского центра. Вместе со звездами кино участие в них принимали более 1500 артековцев 5-й смены 2019 года, а также школьники Большой Ялты.

Сюжет фильма объединяет «Артек» настоящего и прошлого. Это первый фильм, в котором зрители увидят Международный детский центр после реконструкции 2015 года.

«Артек» позволяет ребятам научиться выбирать, становиться смелее, увереннее. Быть сильными и вместе с этим – терпимыми. Помогает погружаться в многообразие современного мира и нашей многонациональной страны. Через историю «Артека» дети постигают историю России, а дружба ребят из разных регионов совершенно по-новому открывает для них образ родины», – отметил директор Международного детского центра Константин Федоренко.





«Артек»: вчера, сегодня, завтра

Автором идеи организации в урочище Артек оздоровительного лагеря для детей считается Зиновий Соловьев, в те годы начальник Главного военно-санитарного управления Красной Армии, председатель исполкома Российского Красного Креста. Первая смена в лагере-санатории открылась 16 июня 1925 года, сюда приехало 80 детей из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма.

В 1958 году «Артек» получил официальный статус международного лагеря. Сегодня «Артек» – крупнейший международный детский центр в стране. С 2016 года – член Международной ассоциации детских лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 и 2017 годов, «Артек» признан лучшим среди лагерей Российской Федерации.

С 2017 года путевки в Международный детский центр «Артек» распространяются в качестве поощрения за достижения активных детей посредством АИС «Путевка» на основе электронного портфолио. За 2017–2021 гг. в системе зарегистрировано почти 480 тысяч детей со всей России.

В 2021 году МДЦ «Артек» готов принять 32 тысячи детей в рамках 15 смен. В «Артеке» созданы все условия эпидемиологической безопасности.



Инфраструктура



Общая площадь – 218 га, в том числе 102 га – площадь парковой территории. Протяженность береговой линии с детскими пляжами – 5 км (от горы Аю-Даг до пос. Гурзуф).



«Артек» объединяет девять лагерей: «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Полевой», «Речной», «Озерный», «Хрустальный», «Янтарный», «Морской». Все лагеря соответствуют нормам и стандартам российского законодательства. В настоящее время ведется строительство лагеря «Солнечный» площадью 6,1 га. Новый лагерь будет включать 12 спальных корпусов на 1000 мест, образовательный центр на 2000 детей, столовую на 1200 мест, универсальный спортивный комплекс и медицинский центр. Планируемый срок сдачи «Солнечного» в эксплуатацию – 2022 год.





Образование



В «Артеке» работает своя школа на 1200 мест. В 2016 году она первой в Крыму успешно прошла государственную аккредитационную экспертизу на соответствие требованиям ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования.



С 2016 года началась апробация новой технологии организации образовательного процесса «Сетевой образовательный модуль» (СОМ), основанной на интеграции возможностей школы, дополнительного образования и детского лагеря. Организация сетевой формы реализации образовательных программ в формате СОМ рекомендована Правительством Российской Федерации для внедрения в субъектах Федерации.



Благодаря школе «Артек» стал круглогодичным лагерем: дети пребывают здесь в любое время года без отрыва от школьной программы; в течение учебного года каждую смену в школе учится 2–3,5 тыс. детей, в том числе на постоянной основе 325 детей из Гурзуфа и Большой Ялты.

В «Артеке» открыт Центр дополнительного образования, здесь также реализуется 60 программ студий дополнительного образования и детского творчества: студии художественной направленности, технической, социально-педагогической, естественно-научной. Дети могут записаться также в профильные отряды – туристические, морские, медицинские, экологические и медиа.



В «Артеке» открыто пять интерактивных образовательных библиотек (корпус «Вожатый», лагерь «Хрустальный», лагерь «Янтарный», лагерь «Лазурный», лагерь «Кипарисный»). К услугам читателей – рабочие места с компьютерами, мультимедийное и интерактивное оборудование. Фонд библиотек детского центра составляет около 40 тыс. экземпляров. Через электронную систему «Литрес-Артек» имеется доступ более чем к 100 тыс. книг и аудиокниг самых различных жанров.



С 2015 года дети посещают город-герой Севастополь, знакомятся с культурно-историческими объектами Крыма, осваивают маршруты зеленого туризма.



В Международном детском центре реализуется более 100 тематических образовательных программ технической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.



Педагогический состав «Артека» – это 490 педагогов, которые работают в центре на постоянной основе (в том числе 240 воспитателей) и 240 вожатых.



Безопасность и эпидемиологический контроль



Специалисты «Артека» приняли все меры для того, чтобы пребывание детей было не только интересным, но и безопасным.

Организован «зеленый коридор» в пунктах прибытия и отправки детей: в аэропорту, на железнодорожном и автовокзале; осуществляется четырехпороговый входной медицинский контроль; обновлен пакет документов, необходимых для зачисления детей в МДЦ «Артек».



С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, Минпросвещения России и Минздрава России в «Артеке» средствами индивидуальной защиты и дезинфекции оборудованы все помещения для проживания, столовые и рекреации. Детский центр обеспечен оборудованием и лекарствами, необходимыми для оказания врачебной помощи.



Погодные условия Крыма позволяют проводить занятия на открытом воздухе почти круглогодично. Поэтому с 2020 года сделан акцент на открытии новых дополнительных общеразвивающих программ, подразумевающих проведение занятий на свежем воздухе, таких как пляжный волейбол и футбол, легкая атлетика, морской каякинг, школа под парусами и другие. Привычные программы по возможности переносятся из помещений на свежий воздух.

Произошли изменения в организации проведения массовых мероприятий. Общеартековские спортивные соревнования, фестиваль ГТО проводятся только на открытом воздухе, без общего торжественного сбора, чтобы исключить контакт между детьми из разных отрядов.