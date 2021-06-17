Асмус изменяла Харламову в конце их отношений

Лидия Мартынова

Кажется, Кристина Асмус решилась наконец признаться о своей личной жизни. Бывшая жена Харламова намекнула, что в отношениях с Гариком у нее был любовник.

Слухи о личной жизни Кристины Асмус ходят давно. Девушка за последний год усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилевым, Иваном Твердовским и Данилой Чащиным. Однако актриса лишь смеется над этим. Ведь она уже на протяжении года находится в отношениях. Такое заявление она сделала у себя в Instagram. Асмус отметила, что ни с кем из вышеперечисленных у нее не было интимных отношений.

«Да, у меня есть отношения — и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку», — интригующе написала актриса.

Внимательные пользователи сети вспомнили, что с Гариком Харламовым девушка развелась год назад. Следовательно, в отношениях с юмористом у Асмус был кто-то другой. Возможно, именно измена стала причиной расставания артистов. Довольно смело признаваться в этом, не так ли?

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