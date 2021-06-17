Бьюти-новинки лета, которые нельзя пропустить!

Алексей Вольцев

От лосьона-шиммера до бальзама с ароматом газировки. Создатели летних beauty-линий представили незаменимые продукты для летнего образа и ухода.

Солнцезащитная коллекция BACK TO SUN, MIXIT

Наконец-то наступило долгожданное лето. Вот они яркие солнечные дни. А это значит пришла пора подумать о защите кожи. Поэтому солнцезащитные средства снова в топе продаж. Ведь они нужны всем и особенно людям со светлой кожей. Бренд MIXIT подумал о тебе и выпустил линейку солнцезащитных средств Back to sun для защиты не только кожи лица, но и волос. Нанеси мист на открытые участки тела перед тем, как будешь выходить на улицу. Он моментально впитается и не оставит ощущения липкости. А если ты загораешь плохо, а тебе хочется выделиться, то солнцезащитный лосьон-шиммер Back to sun не только защитит тебя от солнца, но и обеспечит ровный и красивый загар. P.S. Средства имеют защиту 10 spf, поэтому не подойдут для жарких и тропических стран, где солнце находится в активной фазе.

Баланс-тоник для лица увлажняющий, EVOLUT

Хочешь, чтобы кожа была чистой и светилась изнутри, тогда смело покупайте баланс-тоник. Он прекрасно успокаивает, тонизирует, делает кожу гладкой, а также обладает противовоспалительными свойствами. Если у тебя на коже есть покраснения, то это средство отлично с ними справится. Через 5 минут после нанесения ты увидишь, как выровнялся цвет твоего лица. Конечно, сильные воспаления он не уберет, их лучше замазать консилером. Кстати, тоник подготавливает кожу к дальнейшим процедурам. Поэтому, любой крем ляжет гораздо лучше.

Молочко для тела «Сирень», ANNA SHAROVA

После долгого пребывания на солнце обязательно увлажни кожу.Ты когда-нибудь видела молочко, которое впитывается за секунду? Так, это оно! Наноси средство после душа и уже после трех дней использования ты заметишь, как кожа стала необыкновенно гладкой и нежной. А коллаген и эластин в составе позаботятся о ее красоте и молодости твоего тела. Кстати, аромат парфюмированной сирени будет держаться еще несколько часов, поэтому духами можно даже не пользоваться!

Гель-масло для душа с гранатом, ANSALIGY

Несмотря на то, что производители говорят о масле в составе, гель очень легко удаляется водой! Во-вторых, он просто потрясающе пахнет сочным гранатом. И вишенка на торте — гель-масло хорошо очищает поры, удаляет шелушения и запускает регенерацию. Кстати, после его применения можно обойтись от последующего нанесения средств ухода. Использование этого средства – обязательный ритуал в уходе за своим телом.

Лосьон-пилинг для лица очищающий с фруктовыми кислотами, AHA Basic

Это настоящее чудо-средство! Ведь лосьон включает в себя сразу 7 свойств: очищение, демакияж, мягкое отшелушивание, устранение черных точек и сужение пор, выравнивание тона кожи, борьба с пост-акне и воспалениями, уход за кожей. Средство подойдет для любого типа кожи и несмотря на фруктовые кислоты в составе подходит для ежедневного применения. Нанеси средство ватным диском на очищенное лицо на полминуты и смой. Если у тебя есть черные точки или шелушения, то оставь смоченный диск на этих проблемных местах. Уже после недели применения ты заметишь, как поры сузились, акне начали исчезать, а цвет кожи выровнялся.

Маска для волос моментального увлажнения + щетка для волос, NASHI ARGAN INSTANT

В набор обязательный must-have для тех, кто будет путешествовать этим летом. Ведь в него входит маленькая щетка и для волос, которую удобно брать с собой. А несмываемая маска-спрей с аргановым и льняным маслом спасет даже самые сухие волосы, которые пострадали от солнечных лучей. Кроме того, с помощью спрея можно добавить объем волосам и устранить их спутанность. А ведь это частая проблема девушек после мытья головы. Распыли средство влажные волосы, расчеши их и не смывай. Кстати, если не знаешь, что подарить подруге, то этот набор станет отличным подарком.

Жидкие тени Magnetic Loose Eyeshadow, KIKO MILANO

А теперь пройдемся по декоративной косметике. Тут тоже есть ну ооочень привлекательные новинки. Бренд KIKO MILANO выпустил новую летнюю коллекциюжидких теней Magnetic Loose Eyeshadow. Во-первых, средство наносится удобным аппликатором (теперь тебе не нужно брать с собой целую палетку и кисточку в путешествие). Во-вторых, тени отлично держаться на веке и не смазываются. В-третьих, в коллекции представлены четыре цвета, каждый из которых очень нежный и подойдет девушке с любым фототипом.

CC Water крем для лица, ERBORIAN

CC WATER был специально разработан для тех, кто предпочитает ультралегкие текстуры. Легчайший CC-крем, который не только улучит цвет кожи благодаря уникальным инкапсулированным пигментам, но и увлажнит ее. Средство идеально подходит для летнего периода, потому что оно не перегружает кожу. СС-крем не просто легкий, он неощущаемый и полностью дышащий. Явные несовершенства он не перекроет, но подсветит и выровняет цвет лица. СС-крем лучше ложиться, если его наносить без праймера. Лучше используй только тоник.

Коллекция «Черная Москва» от Натальи Ракоч

Наталья Ракоч решилась на выпуск собственной марки Russian Beauty Guru. «Черная Москва» – первая коллекция макияжа, отражающая традиции русского конструктивизма. Ключевой продукт – влагостойкая черная тушь с пластиковой кисточкой. Она настолько подкручивает ресницы, что объем становится сопоставим с наращиванием. Средство продержится на ресницах весь день и выдержит дождь и слезы. Еще один важный и «вкусный» продукт – черный бальзам для губ с ароматом газировки. Но не стоит боятся, что твои губы станут темного цвета. Средство дает полупрозрачный тон и отлично увлажняет губы. Осторожно: хочется съесть!

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