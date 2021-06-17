Боксерша вызвала Губерниева на бой за унижение Бузовой: «Теперь метелить будут тебя, только физически»

Алексей Вольцев

Конфликт Дмитрия Губерниева и Ольги Бузовой уже дошел до масштабов страны. Репутация Ольги (наивной, милой девушки, которая пробует себя в самых разных областях творчества) указывала на то, что от обидчика ей снова придётся отбиваться в полном одиночестве, ведь Бузова – это как комичный персонаж, над которым успел подхихикнуть практически каждый селеб в стране. Однако, к счастью, публика и знаменитые коллеги бывшей участницы «Дома-2» любят её гораздо больше, чем это выражается в социальных сетях.

Кинуть камень в огород Губерниева решила и боксерша Ангелина Семёнова, которая также встала на защиту Оли и вызвала её обидчика на бой, чем спровоцировала бурную позитивную реакцию в сети. «Теперь метелить будут тебя, только физически», «Ну как, готов ответить за свои не мужские слова?», «Да, если он откажется, это будет прям низко, но в принципе то, чего и заслужил», — пишут в Instagram.

«Дорогая Ангелина! Давайте лучше вместе займёмся академической гребле! Сядем в парную двойку, вы за грибная, я первый номер! Имейте всех победим!» — ответил на предложение Губерниев в своем Telegram-канале и, как ожидалось, не решился повестись на провокацию. «Понятно, зассал», «Ну он только сам может слабых женщин обижать, а его нельзя вы что», — высмеяли самоуверенного комментатора пользователи.

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