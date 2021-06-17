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BTS рассказали о преследовании

Южнокорейская к-поп группа BTS существует уже восемь лет. В честь этого парни устроили фестиваль 2021 FESTA, в рамках которого радуют поклонников новым контентом. Одним из последних видео было ARMY Corner Store. В нем парни рассказали про тяжелые моменты в их карьере.

По ключевому слову «Two! Three!» участники вспоминали, как эта фраза и песня стали особенными как для них, так и для фанатов. Оказывается, с 2015 по 2017 года у BTS были непростые времена. Они серьезно страдали. И если бы не поддержка АРМИ, то могли бы сейчас не существовать.

«Мы пережили тяжелые времена, но АРМИ тоже сильно пострадали. Мы должны были защититься от всех преследований, но АРМИ боролись вместе с нами», – рассказал Шуга (Suga).

RM вспомнил, как группе было сложно справится с хейтом, преследованием и угрозами. Спустя время, BTS могут спокойно вспоминать тот болезненный период.

«Эти три года были тяжелыми для нас и наших фанатов, и было много людей, которые нас ненавидели. АРМИ так старались защитить нас, и мы старались больше, чем кто-либо другой, создавая контент и занимаясь другими делами», – заключил Намджун.

Сообщение BTS рассказали о преследовании появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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