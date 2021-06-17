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Дава отказался влюбляться в женщин после Бузовой

После эффектного появления Давы и Филиппа Киркорова на премии «Муз-ТВ» в образах, напоминающих свадебные луки, российская публика начала активно судачить о возможной нетрадиционной ориентации бывшего парня Ольги. Спустя некоторое время история позабылась, однако недавняя реплика блогера, сказанная в эфире YouTube-канала «ТТ Шоу», вновь заставила общественность усомниться в том, что Манукяну нравятся девушки. Селебрити заявил, что второй половинки у него сейчас нет и, скорее всего она не появится ещё долгое время, ведь важно встретить именно своего человека, почувствовать химию и именно с ним начинать строить серьезные отношения, но на данный момент его, почему-то, никто «не торкает».

«Девушки у меня нет, и в ближайшие годы она вряд ли появится. Меня никто не торкает. Я могу пообщаться с девушкой, но никакой магии не возникает. Хотя я очень мечтаю влюбиться. Хотел бы семью, детей», — рассказал Давид о своих чувствах. Он также отметил, что о возвращении романа с Бузовой не может быть даже и речи, к сожалению, так и не раскрыв истинную причину случившегося. Этот эпизод в его жизни закончен. «Я много раз говорил, что все в прошлом. Я вообще сейчас в таком состоянии, что все больше погружаюсь в работу. На личное не хватает времени», — с неловкостью рассказывает он.

«Конечно, он без ума от своего друга, зачем ему Бузова», — ехидничают хейтеры Манукяна.

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По материалам: popcake.tv

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