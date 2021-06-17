Депутат от "Слуги народа" инсценировал собственное похищение из-за проблем с налоговой

Анастасия Иванова

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский инсценировал собственное похищение, чтобы избежать проблем с налоговыми органами, касающихся его работы в должности председателя правления крупнейшей частной нефтегазовой компании Украины "Нефтегаздобыча". Это подтверждается материалами уголовного дела о еще одном возможном "похищении" депутата, которое произошло через несколько лет и доступ к которому получили журналисты, и позицией прокурора по делу.По данным уголовного дела, Семинский был фигурантом расследования налоговой по делу об уклонении от уплаты налогов и других финансовых махинаций. Тогда он исчез почти на год, пока дело не было закрыто, а сам нардеп заявил, что все это время он был "похищен".Аудит компании акционерами подтвердил значительные злоупотребления со стороны экс-директора, в тому числе уклонение от уплаты налогов и вывод средств на фиктивные компании.Через некоторое время после инсценированного первого похищения Семинский заявил, что с 2012 по 2015 год его похитили снова. На этот раз он выдвинул обвинения против экс-министра Николая Рудьковского, семья которого владеет долей в компании, где нардеп и допустил указанные нарушения. По словам акционеров, экс-директор требовал переписать на него долю "Нефтегаздобычи" стоимостью более 150 млн долларов в обмен на отзыв своего заявления.Во время очной ставки нардепа с Рудьковским еще один бывший акционер компании Нестор Шуфрич рассказал, что у него есть информация о том, что Семинский во время своего второго "похищения" находился за границей.Напомним, ранее СМИ опубликовали записи разговоров "слуги народа" Семинского и так называемого криминального "авторитета" Андрея Мельника, собственно обвиняемого в его похищении, на которых они договаривались о разделе акций "Нефтегаздобыча" между собой и другими так называемыми криминальными "авторитетами".