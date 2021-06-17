Ей очень тяжело! Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после госпитализации

Алексей Вольцев

Сегодня стало известно о том, что певицу МакSим госпитализировали в больницу и выявили, что у нее поражено 40% легких. Певице поставили диагноз пневмония, однако все тесты на коронавирус у нее отрицательные.

Сейчас стало яснее, что со звездой. Директор певицы рассказала о ее состоянии. МакSим в тяжелом состоянии. «Она в таком же состоянии, как и я. Я сегодня упала в обморок, ударилась головой, меня привезли в Филатовскую больницу. Она не на ИВЛ, но ей и мне очень тяжело. Мы в разных клиниках. Это очень тяжелый вирус, очень», — заявила Маргарита Соколова.

Стоит отметить, что МакSим почувствовала себя плохо еще до концерта, который она дала в прошедшие выходные, несмотря на состояние. Звезда сдала тест на коронавирус, и он был отрицательным, поэтому девушка решила не отменять выступление. МакSим пела с температурой 39, а после мероприятия ей стало еще хуже.

Сразу после концерта МакSим появились разговоры, якобы звезда находилась на сцене в состоянии алкогольного опьянения и выглядела не слишком хорошо. Были версии, что МакSим вернулась к пагубной привычке, но все намного хуже – она серьезно заболела.

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