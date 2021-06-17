Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ей очень тяжело! Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после госпитализации

Сегодня стало известно о том, что певицу МакSим госпитализировали в больницу и выявили, что у нее поражено 40% легких. Певице поставили диагноз пневмония, однако все тесты на коронавирус у нее отрицательные.

Сейчас стало яснее, что со звездой. Директор певицы рассказала о ее состоянии. МакSим в тяжелом состоянии. «Она в таком же состоянии, как и я. Я сегодня упала в обморок, ударилась головой, меня привезли в Филатовскую больницу. Она не на ИВЛ, но ей и мне очень тяжело. Мы в разных клиниках. Это очень тяжелый вирус, очень», — заявила Маргарита Соколова.

Стоит отметить, что МакSим почувствовала себя плохо еще до концерта, который она дала в прошедшие выходные, несмотря на состояние. Звезда сдала тест на коронавирус, и он был отрицательным, поэтому девушка решила не отменять выступление. МакSим пела с температурой 39, а после мероприятия ей стало еще хуже.

Сразу после концерта МакSим появились разговоры, якобы звезда находилась на сцене в состоянии алкогольного опьянения и выглядела не слишком хорошо. Были версии, что МакSим вернулась к пагубной привычке, но все намного хуже – она серьезно заболела.

Сообщение Ей очень тяжело! Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после госпитализации появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

"Корчился от боли на асфальте": экс-солиста "Лесоповала" вырубили хозяева гостиницы в Сочи
"Корчился от боли на асфальте": экс-солиста "Лесоповала" вырубили
Обереги из трав от порчи, сглаза, одиночества
Обереги из трав от порчи, сглаза, одиночества
Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Олеся Судзиловская и другие на премии Family Awards
Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Олеся Судзиловская и другие на премии
BTS рассказали о преследовании
BTS рассказали о преследовании
В Подмосковье до 1 сентября должны быть введены в строй 11 школ
В Подмосковье до 1 сентября должны быть введены в строй 11 школ
В московских колледжах с 20 июня начинается приемная кампания
В московских колледжах с 20 июня начинается приемная кампания
В Алтайском крае в рамках акции «Сад памяти» высадили 612 тысяч молодых деревьев
В Алтайском крае в рамках акции «Сад памяти» высадили 612 тысяч
Лунный день сегодня 16 июня 2021 года
Лунный день сегодня 16 июня 2021 года
Михаил Барщевский: введенные в Москве меры по вакцинации защищают право граждан на жизнь и здоровье
Михаил Барщевский: введенные в Москве меры по вакцинации защищают
"У них конфетно-букетный период": инсайдеры рассказали, как развивается роман Ирины Шейк и Канье Уэста
"У них конфетно-букетный период": инсайдеры рассказали, как
Украина и Венгрия согласовали совместные проекты по популяризации туризма
Украина и Венгрия согласовали совместные проекты по популяризации
Пицца, поцелуи, романтика: Орландо Блум и Кэти Перри отдыхают в Венеции
Пицца, поцелуи, романтика: Орландо Блум и Кэти Перри отдыхают в

Топ на сегодня

Краш! Найдено самое сексуальное видео Чонгука за всю историю
Краш! Найдено самое сексуальное видео Чонгука за всю историю
Около 5 тысяч детей из Ингушетии отдохнут летом в оздоровительных лагерях
Около 5 тысяч детей из Ингушетии отдохнут летом в оздоровительных
Пошел в разнос! Тэхён сделал пирсинг на языке
Пошел в разнос! Тэхён сделал пирсинг на языке
"Больше не могу бороться за жизнь": экс-супруга Аршавина опубликовала прощальное письмо
"Больше не могу бороться за жизнь": экс-супруга Аршавина опубликовала
В Мининском университете в октябре 2021 года откроется Музей Просвещения
В Мининском университете в октябре 2021 года откроется Музей

Еще по теме

Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
Певица МакSим попала в больницу в тяжелом состоянии
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы
Певицу МакSим показали после тяжелой реабилитации