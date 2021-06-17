Если вы испытываете эти 12 симптомов, значит, вы духовно пробуждаетесь

Вадим Карасев

У каждого из нас есть душа, которая помогает связываться с высшими силами и получать от них поддержку. Многие люди находятся в состоянии духовного сна, но часто происходит так, что мы пробуждаемся. Эксперты рассказали, что это значит и каковы симптомы пробуждения.

Порой многие из нас теряются в жизни. На то есть шесть веских причин. С другой стороны, бывают и периоды, когда мы, наоборот, находимся на пороге открытий. Не бойтесь пробуждения, ведь это прямой путь к самопознанию и счастью.

Что такое духовное развитие

Духовное развитие — это процесс самопознания, развития ума, тела, души. Духовное пробуждение — это начало или продолжение переплетения вашего тела и внутреннего «Я».

Пробуждение может происходить автоматически, намеренно, случайно. Это может быть постепенный и очень медленный процесс либо очень быстрый и эфемерный. Есть признаки того, что это происходит с вами сейчас.

Признаки духовного пробуждения

Повышение частоты вибраций. Ваша энергетика начинает усиливаться. Это проявляется по-разному.

У вас больше сил. Вы можете выполнять больше работы за то же время. В процессе духовного пробуждения вы можете внезапно осознать, что то, что вы делаете сейчас, бесполезно или вам попросту не нравится.

У вас начинает лучше работать интуиция. Шестое чувство обостряется. Вы словно заранее знаете, что для вас будет хорошо, а что плохо, поэтому выбираете свой путь не на основе логики, а при помощи сердца. Внутренний голос при этом направляет вас по той дороге, которая идеально синхронизирована с вашими целями и желаниями.

Есть и неприятные симптомы. Например, кожный зуд или беспричинные головные боли, звон в ушах. Такое бывает не у всех и не всегда, но периодически встречается. Многие эксперты объясняют это тем, что внутренние вибрации перестраивают наше тело.

Яркие сны. Это могут быть не только приятные сны, но и кошмары. Главная особенность таких снов — эмоции сразу после пробуждения. Они настолько сильные, что порой это даже пугает.

Резкие скачки в энергетике и физической активности. Сегодня вы готовы свернуть горы, а завтра уже лишены сил и деморализованы. Это явно указывает на то, что в вашем сознании происходит что-то очень важное. Скоро вы получите откровение от Вселенной и поймете смысл происходящего.

Все, что было для вас важным ранее, теперь не имеет никакого смысла. Во время пробуждения человек обнуляет опыт и обновляет его. То, что вам казалось важным, уже не кажется таковым, и, наоборот, то, что казалось не достойным внимания, становится первостепенным. Появляется ощущение, что все, что было в прошлом, произошло не с вами, а с кем-то другим.

Желание простить врагов. Во время духовного внутреннего преображения нам очень хочется забыть все плохое и даровать прощение тем, кто нас обижал в прошлом. Избавление от обид происходит стихийно, без каких-либо раздумий. Мы просто осознаем, что в нас больше нет негатива.

Неожиданные слезы. Во время духовного пробуждения люди могут начать плакать от созерцания красоты или от осознания чего-то важного.

Стремление к осознанию своих высших целей. Люди начинают понимать, что у них есть какая-то особая цель пребывания на Земле. Как показывает практика, это действительно так.

Вас тянет к природе и познанию всего вокруг. Вам хочется отправиться в поход, в лес, в путешествие, в другие страны.

Животные вас любят. Если раньше животные вас сторонились, то сейчас тянутся к вам. Возможно, когда вы будете у кого-то в гостях, животное подойдет именно к вам и проявит интерес. Наши четвероногие друзья очень хорошо чувствуют людей с высокими вибрациями, переживающих пробуждение.

Вы становитесь добрее, сентиментальнее. Вы острее реагируете на негатив в сторону окружающих, в вас пробуждается сострадание. Если это и раньше было частью вашего характера, во время пробуждения это может усиливаться.