Фонд обманутых дольщиков получит новые полномочия

Лидия Мартынова

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Светлана Заверняева

Фонд защиты прав дольщиков сможет передавать часть квартир в достроенных домах гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Постановление правительства, которое наделяет новыми полномочиями Фонд обманутых дольщиков, вступает в силу 17 июня.

Федеральный закон, расширяющий полномочия Фонда защиты прав дольщиков, был принят в конце декабря 2020 года. Фонд защиты прав дольщиков помогает решить проблемы граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Он гарантирует таким людям завершение строительства жилья и получение квартир или возврат вложенных денег. Расходы фонда на эти цели финансируются из федерального и региональных бюджетов.

Законы, вступающие в силу с 17 июня

Постановление кабмина расширяет полномочия фонда. Теперь фонд сможет решать проблемы не только обманутых дольщиков, но и тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий и имеет право на получение жилья от государства. Речь идёт о людях, живущих в аварийных домах, гражданах с низким уровнем дохода, детях-сиротах, многодетных семей, инвалидах. Программы предоставления таким гражданам жилья в достроенных домах фонд сможет реализовывать совместно с регионами. Такое решение, как отмечают в правительстве, позволит ускорить процесс обеспечения жильём очередников.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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