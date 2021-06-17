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«Я – кошелек в семье»: Анастасия Макеева призналась, что содержит своего мужа

Последние несколько месяцев Анастасию Макееву все чаще обсуждают. Дело в том, что она «увела» своего уже нынешнего супруга Романа Малькова из семьи, и его бывшая жена осталась жить одна с четырьмя детьми. Мало того, что Макееву называют разлучницей, так еще и говорят о том, что она нашла себе альфонса, который будет жить за ее счет.

Анастасии не нравятся такие выпады в свой адрес, но она не опровергает информацию о том, что именно она платит в этих отношениях за все, хотя Роман называет себя бизнесменом. Кстати, первым делом Анастасия после встречи с любимым взялась за его имидж, водила по салоном и оплачивала маникюр.

«Мы не считаемся, я готова заплатить за него. В моей семье кошелек один. Рома похудел, помолодел, я отвел его на маникюр, показала, что он красивый мужчина и может нравиться. Я напомнила ему, что он тоже человек. В Библии ведь написано: «Возлюби ближнего своего». Но он себя не любил, ему нельзя было любить себя», – заявила Макеева.

Сам Роман говорит о том, что стал наконец-то думать о себе в новых отношениях, а Анастасия дала ему вторую жизнь, помогла ему увидеть мир совершенно другими глазами. Напомним, что недавно состоялась встреча Макеевой и бывшей супруги Романа. Женщины подрались прямо в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

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По материалам: popcake.tv

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