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Эй, полегче! Чимин нагло схватил Чонгука за член

Парни, вы уже перестали стесняться своих фанатов? Зайдите хотя бы закулисы!

Любопытный инцидент произошёл во время пребывания всей группы BTS на сцене. Чимин (Jimin), стоя лицом к публике, совершил не совсем понятные телодвижения, схватив Чонгука (Jungkook) за самое интимное место. Он, не оборачиваясь, протянул руку назад, сжал её и сильно смутил своего товарища неожиданным эротичным прикосновением. Чонгук подошел ближе, встав в один ряд с другими артистами, но его ошарашенные глаза явно выдавали лёгкое недоумение. «Что я сейчас посмотрел??», «Я конечно давно знала, что Макнэ изменяет ви с чимином, но не на глазах у людей жэээ», «Ну ладно Чонгук хотя бы офигел, а Чимин такой типа всё как надо быть. Ему похоже даже понравилось», — подшутили над айдолами фаны.

Наверное, Мочик не имел в виду ничего такого, а лишь хотел вернуть в линию заблудившегося Чонгука. Скорее всего, Чимин был уверен, что схватил селебрити именно за руку, поэтому его движение были такими уверенными, а лицо не выражал эмоций. Но эта версия, честно говоря, убеждает не многих. «Ой не говорите, что схватить ладошку и член – это одни и те же ощущения ахаха. Вы серьезно думаете, что он не заметил?» — продолжают шуточные издевательства в сети.

[media=https://www.instagram.com/p/CM-dzZIprTe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

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# Экономика / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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